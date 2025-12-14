Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w najbliższy piątek, 19 grudnia, planuje złożyć wizytę w Polsce. Informację tę przekazał w rozmowie z dziennikarzami, której treść przytoczyła agencja Interfax-Ukraina. Datę wizyty zaproponowała ukraińskiemy politykowi Kancelaria Prezydenta RP. „Ustalane są szczegóły planowanej wizyty” - podał rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską
— oznajmił Zełenski.
Z kolei rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że to polska strona zaproponowała datę wizyty.
Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych
— podał rzecznik prezydenta RP.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748264-znamy-date-wizyty-zelenskiego-w-polsce
