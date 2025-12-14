Premier Donald Tusk znów próbował ocieplić swój wizerunek i… zabrał się za rysowanie dziwnego psa. Filmikiem pochwalił się w mediach społecznościowych. „Udało się. I bez łańcucha!”- cieszył się prawie 70-letni premier 38-milionowego kraju graniczącego z Rosją i Ukrainą.
Wydaje się, że po ewentualnej zmianie władzy w 2027 r. premier Donald Tusk zdecyduje się na karierę tiktokera. Rzecz w tym, że na razie, niestety albo „stety”, wciąż jest szefem polskiego rządu i wydawać by się mogło, że ma na głowie nieco ważniejsze sprawy niż zamieszczanie w sieci filmików, w których pokazuje, jak bardzo jest „fajny”.
Tusk rysuje dziwnego psa
Tym razem ocieplanie wizerunku i granie „swojego chłopa” Donald Tusk okrasił aluzją polityczną.
Słuchajcie, zobaczyłem w necie taki filmik i postanowiłem sam spróbować narysować coś takiego
— pochwalił się w zamieszczonym nagraniu, gdzie napisał na kartce „5553” i drugi raz to samo, trochę niżej.
Później połączy oba rzędy i na kartce ukazało się coś, co miałoby przypominać psa, ale bliżej mu do smoka lub gryfa czy innego mitycznego stworzenia.
Pokażę moim wnuczkom i mam nadzieję, że im zaimponuję jakoś. Udało się. I bez łańcucha.
Do popisów Tuska odniósł się na platformie X poseł PiS, były wiceszef MSZ, Paweł Jabłoński.
Tu jesteśmy: Szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji dyskutują jak zakończyć wojnę – i jak będą wyglądać nowe strefy wpływów w Europie Srodkowej. W tym czasie szef rządu RP (pamiętajcie – nikt go w Europie nie ogra!) rysuje pieska z cyferek
— napisał Jabłoński.
Nie udał się ani rysunek (bo nie bardzo przypomina psa), ani aluzja polityczna (bo fakt, że prezydent Karol Nawrocki zawetował szkodliwy bubel nie oznacza wcale, że chce trzymać psy na łańcuchach. I premier Donald Tusk wie o tym doskonale, ale wygodniej mu jechać na manipulacji).
