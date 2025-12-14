TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Macierewicz o dwóch latach rządów ekipy Tuska. "Miały na celu likwidację narodu i państwa polskiego"

  • Polityka
  • opublikowano:
Antoni Macierewicz / autor: PAP/Rafał Guz
Antoni Macierewicz / autor: PAP/Rafał Guz

Od początku te rządy miały na celu likwidację narodu i państwa polskiego. Nie ma co do tego wątpliwości. Unia Europejska jest zaakceptowana jako państwo, które będzie rozstrzygało o strukturze polskiej. Krótko mówiąc, Donald Tusk skutecznie działa na rzecz likwidacji naszego państwa i narodu. Jest przekonany, że zrealizuje to jak najszybciej” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, podsumowaując dwa lata rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.

Czy dziś w Polsce trzeba krzyczeć „precz z komuną?”.

Nie ma co do tego cienia wątpliwości, dlatego że kierownictwo Sejmu zostało przekazane komunistom, którzy jednoznacznie stwierdzili, że będą decydowali o tym, jakie kwestie będą w ogóle podejmowane. W Sejmie zaczyna dochodzić do realizowania przestępstwa, które ma gwarantować Tuskowi możliwość antypolskiego działania…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych