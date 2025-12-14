„Od początku te rządy miały na celu likwidację narodu i państwa polskiego. Nie ma co do tego wątpliwości. Unia Europejska jest zaakceptowana jako państwo, które będzie rozstrzygało o strukturze polskiej. Krótko mówiąc, Donald Tusk skutecznie działa na rzecz likwidacji naszego państwa i narodu. Jest przekonany, że zrealizuje to jak najszybciej” - powiedział były szef MON Antoni Macierewicz w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24, podsumowaując dwa lata rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Czy dziś w Polsce trzeba krzyczeć „precz z komuną?”.
Nie ma co do tego cienia wątpliwości, dlatego że kierownictwo Sejmu zostało przekazane komunistom, którzy jednoznacznie stwierdzili, że będą decydowali o tym, jakie kwestie będą w ogóle podejmowane. W Sejmie zaczyna dochodzić do realizowania przestępstwa, które ma gwarantować Tuskowi możliwość antypolskiego działania…
