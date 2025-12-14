Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski napisał na platformie X, że „Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29 ale, że blisko i owocnie współpracowaliśmy aby do decyzji przekonać Sztab Generalny Wojska Polskiego”. Następnie zwrócił się do… poprzedniego prezydenta Andrzeja Dudy. „Gość nie zauważył, że się wybory odbyły” - skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
Rząd informował w tym tygodniu o planie przekazania Ukrainie MiG-29. Otoczenie prezydenta RP Karola Nawrockiego przekonuje, że nie było to uzgodnione z Pałacem. Koalicja 13 Grudnia obstaje jednak przy swoim.
CZYTAJ TAKŻE:
-MiG-i dla Ukrainy? Prezydent Nawrocki: Nie miałem takiej informacji. Potwierdzałem to jeszcze w BBN. „Dojdziemy do porozumienia”
-Rząd chce przekazać MiGi-29 na Ukrainę bez wiedzy prezydenta? „Nie świadczy to o profesjonalizmie po stronie rządowej”
Sikorski powołuje się na byłego prezydenta
Gdy przyszło co do czego, okazało się, że rząd Tuska potrafi czasami uszanować byłego prezydenta Andrzeja Dudę.
Oświadczam, że Prezydent RP nie tylko wiedział o planie przekazania walczącej Ukrainie myśliwców MIG-29 ale, że blisko i owocnie współpracowaliśmy aby do decyzji przekonać Sztab Generalny Wojska Polskiego. Czyż nie, Andrzej Duda?
— napisał dziś rano na portalu X Radosław Sikorski, wicepremier i szef dyplomacji.
Wpis skomentował parlamentarzysta opozycji Radosław Fogiel.
Ręce opadają. Jak dziecko, dumne że zrobiło psikusa rodzicom 🤦🏻♂️ Gość nie zauważył, że się wybory odbyły. Ale to kumpel Giertycha, więc nie ma co się dziwić…
— ocenił.
Ciekawe, że kiedy Andrzej Duda był prezydentem, rząd Donalda Tuska zwalczał go i totalnie się z nim nie liczył.
CZYTAJ TAKŻE: Onet uderzył w otoczenie prezydenta Nawrockiego w sprawie MiG-ów. Zdecydowana reakcja Cenckiewicza: „Nie kłamcie!”
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748256-awantura-o-mig-i-fogiel-ostro-o-sikorskim-jak-dziecko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.