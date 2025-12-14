„Przyjedź, stań na tle tych MIG-ów i podziękuj Polsce” - powiedział Leszek Miller na antenie Polsat News, apelując do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kwestii Migów-29, które rząd chce przekazać naszym wschodnim sąsiadom.
Ja bym sobie wyobrażał, że prezydent Zełenski, wystąpi na tle kilku MIG-ów, które Polska ma przekazać i serdecznie podziękuje Polsce. I za te MIG-i i za te wcześniejsze, i za wszystko inne, co było przekazane
— powiedział Miller.
Dobra byłaby okazja. Chcesz te MIG-i? Dobrze, my ci to damy. A właściwie nie damy, a zrobimy wymianę barterową. Dostaniesz MIG-i, ale my też coś dostaniemy - rozumiem, że technologię dronową. Ale kończy się ten etap dawania na bezdurno
— dodał.
Na koniec zaapelował do Zełenskiego:
Przyjedź, stań na tle tych MIG-ów i podziękuj Polsce.
Prezydent nie został poinformowany o MiGach dla Ukrainy
Od kilku dni trwa spór pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim. W środę Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska ma zamiar przekazać Ukrainie resztę MiGów-29. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie został o tym pomyśle powiadomiony. Podobne stanowiska zajęli współpracownicy głowy państwa.
