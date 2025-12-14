MiGi-29 dla Ukrainy. Miller zaapelował do Zełenskiego: Przyjedź i podziękuj Polsce. "Kończy się ten etap dawania na bezdurno"

  • Polityka
  • opublikowano:
Leszek Miller / autor: Fratria
Leszek Miller / autor: Fratria

Przyjedź, stań na tle tych MIG-ów i podziękuj Polsce” - powiedział Leszek Miller na antenie Polsat News, apelując do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kwestii Migów-29, które rząd chce przekazać naszym wschodnim sąsiadom.

Ja bym sobie wyobrażał, że prezydent Zełenski, wystąpi na tle kilku MIG-ów, które Polska ma przekazać i serdecznie podziękuje Polsce. I za te MIG-i i za te wcześniejsze, i za wszystko inne, co było przekazane

— powiedział Miller.

Dobra byłaby okazja. Chcesz te MIG-i? Dobrze, my ci to damy. A właściwie nie damy, a zrobimy wymianę barterową. Dostaniesz MIG-i, ale my też coś dostaniemy - rozumiem, że technologię dronową. Ale kończy się ten etap dawania na bezdurno

— dodał.

Na koniec zaapelował do Zełenskiego:

Przyjedź, stań na tle tych MIG-ów i podziękuj Polsce.

Prezydent nie został poinformowany o MiGach dla Ukrainy

Od kilku dni trwa spór pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim. W środę Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska ma zamiar przekazać Ukrainie resztę MiGów-29. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie został o tym pomyśle powiadomiony. Podobne stanowiska zajęli współpracownicy głowy państwa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

MiG-i dla Ukrainy? Prezydent Nawrocki: Nie miałem takiej informacji. Potwierdzałem to jeszcze w BBN. „Dojdziemy do porozumienia”

Kosiniak-Kamysz i Tomczyk idą w zaparte ws. MiG-ów. Jest odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego! „Może pan premier wskazałby wprost?”

Rząd chce przekazać MiGi-29 na Ukrainę bez wiedzy prezydenta? „Nie świadczy to o profesjonalizmie po stronie rządowej

Szef MON potwierdza informacje sztabu generalnego: Będziemy starali się przekazać nasze MiGi-29 Ukrainie. Kończą się im resursy

Polska przekaże Ukrainie kolejne samoloty MIG-29? Sztab Generalny WP poinformował o trwających rozmowach. „Decyzja nie zapadła”

Adam Bąkowski/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych