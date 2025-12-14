Najnowszy sondaż dla Radia ZET pokazuje niemal idealny podział opinii Polaków na temat skuteczności premiera Donalda Tuska - tyle samo badanych ocenia go pozytywnie, co negatywnie, co potwierdza silną polaryzację społeczną wokół szefa rządu.
W sondażu na zlecenie Radia ZET zadano pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Donald Tusk jest skutecznym premierem?”.
„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 13,6 proc., a „raczej tak” - 35,7 proc. Tym samym pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się łącznie 49,3 proc. Negatywnie natomiast odpowiedziało łącznie 49,1 proc., z czego „zdecydowanie nie” wskazało 37,6 proc., a „raczej nie” - 11,5 proc. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wskazało 1,6 proc. badanych.
„Lepiej oceniają panie niż panowie”
Wyniki badania pokazują również, że Tuska lepiej oceniają panie niż panowie. Za skutecznego premiera uznaje go 60 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn. Za nieskutecznego - 56 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet
— dodali dziennikarze Radia ZET. Jednocześnie najbardziej podzieleni w tej kwestii są zwolennicy koalicyjnej Nowej Lewicy, gdzie ponad połowa wyborców (63 proc.) uznaje Tuska za skutecznego premiera, a 38 proc. uważa, że jest nieskuteczny.
Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 21-22 listopada 2025 roku, na próbie 1075 Polaków.
