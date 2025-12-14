Sondaż

Zła seria Tuska trwa. Polacy ocenili polityczną skuteczność premiera. Prawie połowa obywateli ma negatywne zdanie! SONDAŻ

Najnowszy sondaż dla Radia ZET pokazuje niemal idealny podział opinii Polaków na temat skuteczności premiera Donalda Tuska - tyle samo badanych ocenia go pozytywnie, co negatywnie, co potwierdza silną polaryzację społeczną wokół szefa rządu.

W sondażu na zlecenie Radia ZET zadano pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Donald Tusk jest skutecznym premierem?”.

„Zdecydowanie tak” odpowiedziało 13,6 proc., a „raczej tak” - 35,7 proc. Tym samym pozytywnie w tej kwestii wypowiedziało się łącznie 49,3 proc. Negatywnie natomiast odpowiedziało łącznie 49,1 proc., z czego „zdecydowanie nie” wskazało 37,6 proc., a „raczej nie” - 11,5 proc. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wskazało 1,6 proc. badanych.

Lepiej oceniają panie niż panowie”

Wyniki badania pokazują również, że Tuska lepiej oceniają panie niż panowie. Za skutecznego premiera uznaje go 60 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn. Za nieskutecznego - 56 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet

— dodali dziennikarze Radia ZET. Jednocześnie najbardziej podzieleni w tej kwestii są zwolennicy koalicyjnej Nowej Lewicy, gdzie ponad połowa wyborców (63 proc.) uznaje Tuska za skutecznego premiera, a 38 proc. uważa, że jest nieskuteczny.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 21-22 listopada 2025 roku, na próbie 1075 Polaków.

