Błaszczak: PiS to partia przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Musimy być jak zaciśnięta pięść, by odsunąć Tuska od władzy

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prawo i Sprawiedliwość to partia stabilnego przywództwa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, suwerenności i ochrony polskich interesów. Musimy być jak zaciśnięta pięść - solidarni i zdeterminowani, by odsunąć Tuska i uwolnić Polskę od jego fatalnych rządów” - podkreślił Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS we wpisie na platformie X.

Mariusz Błaszczak spotkał się dziś z mieszkańcami Wielunia.

Rozmowy z mieszkańcami to najważniejszy etap tworzenia programu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Pawłowi Rychlikowi za organizację spotkania w Wieluniu

— zaznaczył Mariusz Błaszczak.

Precz z komuną!”

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS nawiązał też do 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pamięci o ofiarach tamtych wydarzeń.

Po spotkaniu wspólnie wzięliśmy udział w Mszy Św. w intencji ofiar stanu wojennego i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności. Precz z komuną!

— napisał Błaszczak.

CZYTAJ TAKŻE: Na Nowogrodzkiej dyskutowano o sytuacji w PiS. Będzie kolejne Prezydium. „Nasz lider będzie chciał tę dyskusję ostatecznie zakończyć”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych