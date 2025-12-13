„Prawo i Sprawiedliwość to partia stabilnego przywództwa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, suwerenności i ochrony polskich interesów. Musimy być jak zaciśnięta pięść - solidarni i zdeterminowani, by odsunąć Tuska i uwolnić Polskę od jego fatalnych rządów” - podkreślił Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS we wpisie na platformie X.
Mariusz Błaszczak spotkał się dziś z mieszkańcami Wielunia.
Rozmowy z mieszkańcami to najważniejszy etap tworzenia programu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Pawłowi Rychlikowi za organizację spotkania w Wieluniu
— zaznaczył Mariusz Błaszczak.
„Precz z komuną!”
Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS nawiązał też do 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pamięci o ofiarach tamtych wydarzeń.
Po spotkaniu wspólnie wzięliśmy udział w Mszy Św. w intencji ofiar stanu wojennego i złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Solidarności. Precz z komuną!
— napisał Błaszczak.
