Od kwietnia 2026 roku żołnierze Bundeswehry będą pomagać Polsce w zabezpieczaniu granicy z Białorusią i Rosją - poinformował „Bild”. Chodzi o działania inżynieryjne w ramach operacji „Tarcza Wschód” i misję składającą się z kilkudziesięciu wojskowych. „To jest skandal. Niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic. Nie ma na to zgody!”- ocenił sytuację na platformie X Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic.
Głównym zadaniem niemieckich żołnierzy na północy i wschodzie Polski mają być działania inżynieryjne – przekazał rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony w rozmowie z „Bildem”. Konkretnie chodzi m.in. o budowę okopów, układanie drutu kolczastego czy tworzenie barier przeciwpancernych.
Ma to być wkład Bundeswehry w zabezpieczanie wschodniej granicy Polski z Białorusią i Rosją w ramach operacji „Tarcza Wschód”, która trwa od maja 2024 roku na obszarze przygranicznym z Białorusią i Rosją.
Misja żołnierzy Bundeswehry ma trwać według obecnych planów do końca 2027 roku. Według rzecznika ministerstwa w Polsce służyć będzie kilkudziesięciu żołnierzy lądowych sił zbrojnych oraz jednostek wspomagających.
Zgodnie z deklaracjami strony niemieckiej wysłanie żołnierzy Bundeswehry do Polski nie wymaga zgody Bundestagu, bo nie jest to misja która wiązałaby się z bezpośrednim zagrożeniem żołnierzy.
Bąkiewicz: „To jest skandal”
Koncepcję, by niemieccy żołnierzy pomagali pilnować polskich granic, stanowczo skrytykował Robert Bąkiewicz, lider Ruchu Obrony Granic, szef stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości.
To jest skandal. Niemieckie wojsko ma pilnować polskich granic. Nie ma na to zgody!
— ocenił sytuację na platformie X Robert Bąkiewicz.
Niemieckie myśliwce w Polsce
Kilka niemieckich myśliwców Eurofighter zostało na początku grudnia rozlokowanych pod Malborkiem, w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Samoloty uczestniczą w patrolach. Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry.
