„Przywracamy do obiegu publicznego Raport Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022” - poinformowało na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Wspomniany raport wcześniej został usunięty ze strony KPRM po przejęciu władzy przez Koalicję 13 grudnia.
Wyniki prac komisji ds. wpływów rosyjskich
Przypomnijmy, że komisja ds. wpływów rosyjskich pod przewodnictwem prof. Sławomira Cenckiewicza 29 listopada 2023 roku zaprezentowała szczątkowy raport ze swoich prac. Komisja m.in. zarekomendowała, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie powierzać „zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa”. Komisja nie mogła dalej kontynuować swoich prac, bo już wkrótce, 13 grudnia, władzę w państwie przejęła ekipa Donalda Tuska.
Kompromitacja neo-komisji Stróżyka
Już w styczniu 2024 roku ze strony KPRM-u usunięto raport Komisji. Zaczęła też działać neo-komisja ds. wpływów rosyjskich pod przewodnictwem gen. Jarosława Stróżyka, obecnego szefa SKW. Jak wiadomo, komisja skompromitowała się, nie ustaliła nic konkretnego i ta została po cichu zlikwidowana pod koniec lipca tego roku.
Powrót raportu
Teraz jednak na stronie BBN przywrócono raport komisji ds. wpływów rosyjskich, która działała pod przewodnictwem prof. Sławomira Cenckiewicza, obecnego szefa BBN-u.
Niemal dwa lata od internetowej publikacji (29 listopada 2023 r.), a jednocześnie usunięcia ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w specjalnej zakładce „Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich” (w styczniu 2024 r.), publikujemy całość Raportu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 poświęconego Kontaktom Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010-2014 (studium przypadku)
— podał BBN.
W dniu 24 lipca 2024 r. koalicja rządowa przegłosowała ustawę o „uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022”, zaś „wszelkie czynności prawne i działania podjęte przez Państwową Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 i jej członków uznaje się za nieważne”. Tej kuriozalnej, z punktu widzenia prawa, ustawy nie podpisał Prezydent RP Andrzej Duda, a zatem publikowany raport jest obowiązujący i ma charakter państwowy
— zaznaczyło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
