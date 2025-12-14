Onet przekonywał, że w Pałacu Prezydenckim ma miejsce kryzys informacyjny związany z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. „Stąd też gen. Bryś jako człowiek bez dostępu do Pana Prezydenta był z nim na Łotwie, lecąc z nim i rozmawiając… Nie kłamcie!” - odpowiedział szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.
Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że nie trafiła do niego informacja dotyczące tego, że rządzący chcą przekazać Ukrainie samoloty MiG-29. Informacjom tym zaprzeczał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Atak Onetu
Onet uderzył w otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego ws. sytuacji związanej z przekazaniem Ukrainie samolotów MiG-29.
Prezydent Karol Nawrocki o planach przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie miał dowiedzieć się z mediów. Jak ustalił Onet, powodu kryzysu informacyjnego należy szukać w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Informacje, o które toczy się spór, miał gen. Mirosław Bryś, zastępca szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Nie mógł ich jednak przekazać przełożonemu, ponieważ ten nie posiada dostępu do informacji niejawnych
— pisał w mediach społecznościowych Marcin Wyrwał, skracając artykuł, którego autorem jest on i Edyta Zemła.
„Nie dotarły one też do głowy państwa, bo z ramienia BBN z Nawrockim rozmawia tylko Cenckiewicz” – mówi urzędnik z prezydenckiego biura. Jednocześnie, jak mówią nasi informatorzy, w Pałacu Prezydenckim trwa „wojna podjazdowa” między urzędnikami
— przekonywał.
„Nie kłamcie!”
Na rewelacje te zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.
Stąd też gen. Bryś jako człowiek bez dostępu do Pana Prezydenta był z nim na Łotwie, lecąc z nim i rozmawiając… Nie kłamcie!
— zaznaczył.
Adrian Siwek/Onet/X
