Onet uderzył w otoczenie prezydenta Nawrockiego w sprawie MiG-ów. Zdecydowana reakcja Cenckiewicza: "Nie kłamcie!"

Prof. Sławomir Cenckiewicz odpowiedział na medialny atak Onetu. / autor: prezydent.pl
Onet przekonywał, że w Pałacu Prezydenckim ma miejsce kryzys informacyjny związany z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. „Stąd też gen. Bryś jako człowiek bez dostępu do Pana Prezydenta był z nim na Łotwie, lecąc z nim i rozmawiając… Nie kłamcie!” - odpowiedział szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że nie trafiła do niego informacja dotyczące tego, że rządzący chcą przekazać Ukrainie samoloty MiG-29. Informacjom tym zaprzeczał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Atak Onetu

Onet uderzył w otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego ws. sytuacji związanej z przekazaniem Ukrainie samolotów MiG-29.

Prezydent Karol Nawrocki o planach przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie miał dowiedzieć się z mediów. Jak ustalił Onet, powodu kryzysu informacyjnego należy szukać w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Informacje, o które toczy się spór, miał gen. Mirosław Bryś, zastępca szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. Nie mógł ich jednak przekazać przełożonemu, ponieważ ten nie posiada dostępu do informacji niejawnych

— pisał w mediach społecznościowych Marcin Wyrwał, skracając artykuł, którego autorem jest on i Edyta Zemła.

Nie dotarły one też do głowy państwa, bo z ramienia BBN z Nawrockim rozmawia tylko Cenckiewicz” – mówi urzędnik z prezydenckiego biura. Jednocześnie, jak mówią nasi informatorzy, w Pałacu Prezydenckim trwa „wojna podjazdowa” między urzędnikami

— przekonywał.

Nie kłamcie!”

Na rewelacje te zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomir Cenckiewicz.

Stąd też gen. Bryś jako człowiek bez dostępu do Pana Prezydenta był z nim na Łotwie, lecąc z nim i rozmawiając… Nie kłamcie!

— zaznaczył.

Adrian Siwek/Onet/X

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

