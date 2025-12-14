Mazur chwali się uporządkowaniem postępowań dyscyplinarnych. Radzik: "Wprowadziliście chaos, destrukcję i bezprawie"

Wasz bilans to nielegalnie powołani sędziowie dyscyplinarni, pogarda dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i polskiego porządku prawnego, rozbicie szaf pancernych w KRS i przejęcie akt dyscyplinarnych wybranych sędziów, kompromitacja ministerialnych rzeczników i nieuznawani przez Sąd Najwyższy uzurpatorzy na zajętych funkcjach Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców” - napisał sędzia Przemysław Radzik, legalny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zwracając się do wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura.

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur chwalił się rzekomym „osiągnięciami” związanymi z wymiarem sprawiedliwości.

Uporządkowaliśmy postępowania dyscyplinarne

— przekonywał.

Wiele postępowań dyscyplinarnych było narzędziem szykanowania niezależnych sędziów, którzy nie bali się krytykowania zmian w wymiarze sprawiedliwości lub wykonywali orzeczenia trybunałów międzynarodowych. Te postępowania zostały wyjaśnione

— kontynuował.

Odwołaliśmy Rzeczników odpowiedzialnych za represje. Powołaliśmy nowych, niezależnych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych

— wskazał.

Chaos, destrukcja i bezprawie

Na wpis zareagował sędzia Przemysław Radzik, legalny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

Nie uporządkowaliście niczego. Wprowadziliście chaos, destrukcję i bezprawie

— wskazał.

Wasz bilans to nielegalnie powołani sędziowie dyscyplinarni, pogarda dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i polskiego porządku prawnego, rozbicie szaf pancernych w KRS i przejęcie akt dyscyplinarnych wybranych sędziów, kompromitacja ministerialnych rzeczników i nieuznawani przez Sąd Najwyższy uzurpatorzy na zajętych funkcjach Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców.

— dodał.

Sukcesy na miarę waszych możliwości

— podkreślał sędzia Radzik.

