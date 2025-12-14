Wasz bilans to nielegalnie powołani sędziowie dyscyplinarni, pogarda dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i polskiego porządku prawnego, rozbicie szaf pancernych w KRS i przejęcie akt dyscyplinarnych wybranych sędziów, kompromitacja ministerialnych rzeczników i nieuznawani przez Sąd Najwyższy uzurpatorzy na zajętych funkcjach Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców” - napisał sędzia Przemysław Radzik, legalny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zwracając się do wiceministra sprawiedliwości Dariusza Mazura.
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur chwalił się rzekomym „osiągnięciami” związanymi z wymiarem sprawiedliwości.
Uporządkowaliśmy postępowania dyscyplinarne
— przekonywał.
Wiele postępowań dyscyplinarnych było narzędziem szykanowania niezależnych sędziów, którzy nie bali się krytykowania zmian w wymiarze sprawiedliwości lub wykonywali orzeczenia trybunałów międzynarodowych. Te postępowania zostały wyjaśnione
— kontynuował.
Odwołaliśmy Rzeczników odpowiedzialnych za represje. Powołaliśmy nowych, niezależnych Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych
— wskazał.
Chaos, destrukcja i bezprawie
Na wpis zareagował sędzia Przemysław Radzik, legalny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.
Nie uporządkowaliście niczego. Wprowadziliście chaos, destrukcję i bezprawie
— wskazał.
Wasz bilans to nielegalnie powołani sędziowie dyscyplinarni, pogarda dla orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i polskiego porządku prawnego, rozbicie szaf pancernych w KRS i przejęcie akt dyscyplinarnych wybranych sędziów, kompromitacja ministerialnych rzeczników i nieuznawani przez Sąd Najwyższy uzurpatorzy na zajętych funkcjach Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców.
— dodał.
Sukcesy na miarę waszych możliwości
— podkreślał sędzia Radzik.
