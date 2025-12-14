„Ten rząd jest dokładnie taki, jakiego można było się spodziewać po Tusku - leniwy i pozbawiony ambicji” - napisał Sławomir Mentzen na portalu X, podsumowując dwa lata rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Lider Konfederacji stwierdził, że działanie Tuska jest celowe, ponieważ premier uważa, iż przeprowadzanie reform jest niebezpieczne. Z jednej strony mogą nie wyjść, a z drugiej trwają tyle, że splendor może spaść na jego politycznych przeciwników.
Lepiej nie robić nic, wtedy nawet, poza lenistwem, nie ma za co takiego rządu krytykować. W końcu tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia żadnych błędów
— dodał.
Mentzen wskazał, że taka taktyka działa, dlatego Tusk jest najdłużej sprawującym urząd premierem III RP i wszystko wskazuje na to, że ten rekord poprawi o kolejne dwa lata.
Efekt jest taki, że mamy państwo w opłakanym stanie. Państwo z olbrzymimi problemami, z wyzwaniami, na które trzeba było już dawno temu się przygotować. Nikt jednak tego nie robi. Zadowolony z siebie rząd prowadzi nas z uśmiechem w przepaść, mając wielką nadzieję, że wpadniemy w nią, gdy będzie rządzić obecna opozycja
— skomentował.
Polska bezpowrotnie pod rządami Tuska
Były kandydat na prezydenta wyliczył, w jakich obszarach Polska znajduje się w zapaści. Służba zdrowia, finanse, sądownictwo i praworządność czy prawo podatkowe.
Wielkie projekty infrastrukturalne takie jak CPK czy elektrownia jądrowa stoją w miejscu. Obrona cywilna i wojsko, nie mówiąc już o sektorze zbrojeniowym, istnieją przeważnie na papierze. Polska nauka upada, media publiczne są w gorszym stanie niż za poprzedniej władzy. Polityki migracyjnej nie mamy, podobnie jak nie ma pomysłu co zrobić z szaloną unijną polityką klimatyczną
— napisał.
Polityk Konfederacji ocenił, że działania rządu są nastawione na przykrywanie problemów, a nie realną sprawczość. Tusk zamiast rozwiązywać problemy szuka tematów zastępczych. Dodał, że ekipa Tuska skupia się tylko i wyłącznie na utrzymaniu władzy. Odniósł się także do ministrów i osób, które działają w ramach rządu.
Zmarnowali sobie, nam, całej Polsce dwa lata, których nigdy nie odzyskamy. Straciliśmy je bezpowrotnie […] Polacy zdecydowanie zasługują na więcej
— podsumował.
