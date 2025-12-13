Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Arkadiusz Gruszczyński podczas wywiadu atakował posłankę Paulinę Matysiak za to, że ta ośmieliła się współpracować z posłem PiS Marcinem Horałą w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Inaczej podchodzimy do aborcji, ja jestem za liberalizacją, a Marcin za jej zakazem. Przecież nie współpracuję z politykiem prawicy w sprawie aborcji, o czym pan w ogóle mówi? Natomiast w kwestiach rozwojowych czy infrastrukturalnych można rozmawiać z każdym” - odparła Matysiak.
Posłanka Paulina Matysiak, która została wyrzucona z partii Razem, została zapytana przez „Gazetę Wyborcza” o to, dlaczego współpracuje z politykami Prawa i Sprawiedliwości tak, jakby to byłaś jakaś zbrodnia.
Ponieważ wierzę, że można zawierać w wielu sprawach ponadpartyjne koalicje
— wskazała.
Tu trzeba przypomnieć, że nie zostałam wyrzucona z Razem z powodu współpracy z Marcinem Horałą, z którym założyłam stowarzyszenie „Tak dla rozwoju”, zajmującego się dużymi inwestycjami w Polsce. Adrianowi Zandbergowi nie przeszkadzało to, że współpracuję z prawicą, tylko sposób komunikowania. Słowem: liderowi Razem nie podobało się to, jak poinformowałam o założeniu tego stowarzyszenia
— podkreśliła.
KO a CPK
Matysiak została zapytana, dlaczego nie znalazła chętnych do współpracy ws. CPK w Koalicji Obywatelskiej.
Zapraszam ich do naszego stowarzyszenia, choć tak naprawdę przez dwa lata rząd Donalda Tuska nie za wiele zrobił w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego i innych wielkich inwestycji.
— zaznaczyła.
Dziennikarz „GW” próbował przekonywać, że rządzący dążą do wybudowania CPK (obecnie przemianowanego na „Port Polska”).
Opóźnienie przy budowie CPK jest faktem. Nie wiadomo, co z planowaną jeszcze przez rząd PiS siecią linii kolejowych.
— odparła Matysiak.
Absurdalne oskarżenia
Redaktor nie odpuszczał jednak i oskarżał posłankę, że współpracuje z politykami, którzy „łamali prawa kobiet, prześladowali osoby LGBT+, zadłużali Polskę, naruszali praworządność, skonfliktowali się na arenie międzynarodowej z Unią Europejską, z naszymi sąsiadami”.
No tak, tylko że z Marcinem Horałą nie założyłam stowarzyszenia, które działa na rzecz praw kobiet. Inaczej podchodzimy do aborcji, ja jestem za liberalizacją, a Marcin za jej zakazem. Przecież nie współpracuję z politykiem prawicy w sprawie aborcji, o czym pan w ogóle mówi? Natomiast w kwestiach rozwojowych czy infrastrukturalnych można rozmawiać z każdym
— odpowiedziała Paulina Matysiak.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Matysiak przypomniała, że Tusk już nazywał CPK „Megalopolis”. „Być może i o Porcie Polska za chwilę też zapomną”
— Leszczyna cieszy się ze zmiany nazwy CPK: „Mniej znaczy więcej!”. Matysiak: „Ten rząd to po prostu jedno wielkie rozczarowanie”
Adrian Siwek/Gazeta Wyborcza
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748220-dziennikarz-gw-atakuje-matysiak-za-wspolprace-z-horala
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.