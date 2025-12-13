Dziennikarz "GW" atakuje Matysiak za współpracę Horałą. "O czym pan w ogóle mówi? W kwestiach rozwoju można rozmawiać z każdym"

Paulina Matysiak odpowiedziała na oskarżenia ze strony "Gazety Wyborczej". / autor: Fratria
Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Arkadiusz Gruszczyński podczas wywiadu atakował posłankę Paulinę Matysiak za to, że ta ośmieliła się współpracować z posłem PiS Marcinem Horałą w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Inaczej podchodzimy do aborcji, ja jestem za liberalizacją, a Marcin za jej zakazem. Przecież nie współpracuję z politykiem prawicy w sprawie aborcji, o czym pan w ogóle mówi? Natomiast w kwestiach rozwojowych czy infrastrukturalnych można rozmawiać z każdym” - odparła Matysiak.

Posłanka Paulina Matysiak, która została wyrzucona z partii Razem, została zapytana przez „Gazetę Wyborcza” o to, dlaczego współpracuje z politykami Prawa i Sprawiedliwości tak, jakby to byłaś jakaś zbrodnia.

Ponieważ wierzę, że można zawierać w wielu sprawach ponadpartyjne koalicje

— wskazała.

Tu trzeba przypomnieć, że nie zostałam wyrzucona z Razem z powodu współpracy z Marcinem Horałą, z którym założyłam stowarzyszenie „Tak dla rozwoju”, zajmującego się dużymi inwestycjami w Polsce. Adrianowi Zandbergowi nie przeszkadzało to, że współpracuję z prawicą, tylko sposób komunikowania. Słowem: liderowi Razem nie podobało się to, jak poinformowałam o założeniu tego stowarzyszenia

— podkreśliła.

KO a CPK

Matysiak została zapytana, dlaczego nie znalazła chętnych do współpracy ws. CPK w Koalicji Obywatelskiej.

Zapraszam ich do naszego stowarzyszenia, choć tak naprawdę przez dwa lata rząd Donalda Tuska nie za wiele zrobił w kwestii Centralnego Portu Komunikacyjnego i innych wielkich inwestycji.

— zaznaczyła.

Dziennikarz „GW” próbował przekonywać, że rządzący dążą do wybudowania CPK (obecnie przemianowanego na „Port Polska”).

Opóźnienie przy budowie CPK jest faktem. Nie wiadomo, co z planowaną jeszcze przez rząd PiS siecią linii kolejowych.

— odparła Matysiak.

Absurdalne oskarżenia

Redaktor nie odpuszczał jednak i oskarżał posłankę, że współpracuje z politykami, którzy „łamali prawa kobiet, prześladowali osoby LGBT+, zadłużali Polskę, naruszali praworządność, skonfliktowali się na arenie międzynarodowej z Unią Europejską, z naszymi sąsiadami”.

No tak, tylko że z Marcinem Horałą nie założyłam stowarzyszenia, które działa na rzecz praw kobiet. Inaczej podchodzimy do aborcji, ja jestem za liberalizacją, a Marcin za jej zakazem. Przecież nie współpracuję z politykiem prawicy w sprawie aborcji, o czym pan w ogóle mówi? Natomiast w kwestiach rozwojowych czy infrastrukturalnych można rozmawiać z każdym

— odpowiedziała Paulina Matysiak.

Adrian Siwek/Gazeta Wyborcza

