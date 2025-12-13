Prezydent Nawrocki zerwie z tradycją zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim? Są ustalenia mediów

Rzeczpospolita” ustaliła, że w tym roku w Pałacu Prezydenckim nie dojdzie do uroczystego zapalenia świec chanukowych. Według doniesień prezydent Karol Nawrocki postanowił zerwać z tą tradycją.

Prezydent Karol Nawrocki jeszcze podczas swojej kampanii wyborczej deklarował, że nie zamierza kontynuować tradycji zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.

Ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie

— mówił w wywiadzie dla RMF FM.

Rzeczpospolita” skontaktowała się w tej sprawie ze środowiskami żydowskimi w Polsce, które stwierdziły, że nic nie wiedzą na temat ewentualnej uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.

Tradycja ta zostanie powstrzymana w Sejmie. Uroczystość ma odbyć się 15 grudnia.

Adrian Siwek/Rzeczpospolita/RMF FM

