„Rzeczpospolita” ustaliła, że w tym roku w Pałacu Prezydenckim nie dojdzie do uroczystego zapalenia świec chanukowych. Według doniesień prezydent Karol Nawrocki postanowił zerwać z tą tradycją.
Prezydent Karol Nawrocki jeszcze podczas swojej kampanii wyborczej deklarował, że nie zamierza kontynuować tradycji zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
Ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie
— mówił w wywiadzie dla RMF FM.
„Rzeczpospolita” skontaktowała się w tej sprawie ze środowiskami żydowskimi w Polsce, które stwierdziły, że nic nie wiedzą na temat ewentualnej uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim.
Tradycja ta zostanie powstrzymana w Sejmie. Uroczystość ma odbyć się 15 grudnia.
