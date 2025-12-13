TYLKO U NAS

Mamy w tej chwili wojnę między prawicą a lewicą w Polsce. Ona już była w XVII wieku. Legaliści, malkontenci dokładnie nawet takich samych argumentów używali tylko, że nie było wtedy Internetu. Nie było Facebooka i listy dyskusyjne zastępowały karczmy” - powiedział pisarz Jacek Komuda w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24. Historyk pojawił się w studio ze swoją nową książką „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą”.

Dlaczego warto sięgnąć po historię I Rzeczpospolitej? Jak możemy przełożyć to na dzisiejsze czasy?

Musimy Polską zarządzać Polską. Dbać o nią, szanować i cenić. Mamy ją tylko jedną. Jeżeli źle zarządzamy, to później całe pokolenia składają ofiary, żeby Polskę odzyskać

— powiedział Komuda.

Politycy nie uczą się na błędach poprzedników

Pisarz stwierdził, że polscy politycy nie uczą się na błędach poprzedników

Politycy kompletnie nie uczą się na historii. Dobrze jak publicyści polityczni, dziennikarze, historycy, pisarze mogą sięgając do historii wyobrazić sobie, co będzie w przyszłości

— wyjaśnił.

Sytuacja w każdej chwili może być negatywna. Jeśli nie będziemy prowadzić aktywnej polityki zagranicznej, jak na przykład nie prowadziliśmy dobrej polityki stosunku do Prus w XVII wieku i pozwoliliśmy, żeby Prusy wyrosły na śmiertelnego wroga, który tak naprawdę wprowadził do retoryki dyplomatycznej Europy pojęcie rozbiorów Polski, to będzie duży problem

— kontynuował.

Sojusze zagraniczne Polski. Z kim?

Z kim dziś mamy budować sojusze?

To jest odwieczny, gigantyczny dylemat Polski. Polska w XVII wieku, jak się czyta na przykład dzieła Andrzeja Maksymiliana Fredry, nie powinna zawierać żadnych sojuszów. Że sojusze są krzywdzące, niedobre dlatego, że zawsze zabierają nam część woli politycznej. Będziemy w sojuszu, a potem się z niego nie wyplączemy

— odpowiedział.

Warto mieć bardzo silnych sojuszników, ale jest pewien problem. Zbyt silni sojusznicy nie cenią słabych

— spuentował.

Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24.

