Jestem ciekaw, to jest pytanie otwarte, jak ambasador Rose będzie też prezentował politykę amerykańską, zwłaszcza względem Ukrainy i czy jednak Polska odważy się na jakieś mocniejsze kroki, to znaczy na uczestniczenie w tych rozmowach pokojowych. Na razie jesteśmy tylko i wyłącznie przedmiotem tych rozmów, a nie podmiotem” – powiedział socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski w „Salonie Dziennikarskim”. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Aleksandra Rybińska, publicystka oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Prezydent Trump odwiedzi Polskę? Znamienna odpowiedź Rose’a: Chciałbym. Miał tu najważniejsze przemówienie

