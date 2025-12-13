„Jestem ciekaw, to jest pytanie otwarte, jak ambasador Rose będzie też prezentował politykę amerykańską, zwłaszcza względem Ukrainy i czy jednak Polska odważy się na jakieś mocniejsze kroki, to znaczy na uczestniczenie w tych rozmowach pokojowych. Na razie jesteśmy tylko i wyłącznie przedmiotem tych rozmów, a nie podmiotem” – powiedział socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski w „Salonie Dziennikarskim”. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Aleksandra Rybińska, publicystka oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
