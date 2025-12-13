Dziś mijają dwa lata od zaprzysiężenia Koalicji 13 Grudnia, która przejęła władzę w Polsce, w 2023 roku. Data pokrywa się z innym tragicznym wydarzeniem - Stanem Wojennym. Donald Tusk stwierdził, że czas jego rządów to dobry okres, aczkolwiek trudny. Innego zdania są internauci, którzy wytknęli wszystkie błędy ekipy Tuska.
Tusk nie mógł odpuścić okazji, żeby w swoim zwyczaju nie użyć patetycznego tonu.
Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat!
— napisał na portalu X.
Dwa lata (nie)rządów Tuska
Politycy i komentatorzy życia politycznego widzą sprawy inaczej…
Od dwóch lat rząd Tuska, najgorszy rząd od dekad, niszczy Polskę. Tusk stwierdził, że bierze odpowiedzialność, za to co się dzieje, ale jest dumny. Z czego on jest dumny? Z zapaści służby zdrowia? Z rosnącego bezrobocia? Z zamykanych zakładów? Z powstrzymania kluczowych dla Polski inwestycji? Ostatnie dwa lata to gigantyczne straty dla Polski i Polaków. To niszczenie szans rozwojowych. To po prostu dramat dla Polski
— skomentowała była premier Beata Szydło
F E R A L N A T R Z Y N A S T K A TUSKA! DWA LATA KOALICJI 13 GRUDNIA
— napisał doradca prezydenta RP Jacek Saryusz-Wolski.
13 grudnia - tragiczna data w naszej historii […] Jednocześnie to smutna data w wymiarze aktualnym (innym, mniej represyjnym, acz również groźnym dla naszej przyszłości) - od dwóch lat nowy reżim 13 grudnia dewastuje państwo, pozbawia nas szans rozwojowych, skupia się na walce z demokratyczną opozycją, krok po kroku ograniczając suwerenność Polski
— przypomniał Jacek Sasin.
Za nami dwa lata. Fatalne dla Polski i Polaków. Bierze Pan za nie całkowitą odpowiedzialność? To dobrze, proszę podać się do dymisji
— dodała Joanna Borowiak z PiS.
W 2 lata doprowadziliście do rozpadu konstytucjonalnych organów Państwa, bezrobocie rośnie, mamy rekordowy deficyt, służba zdrowia na kolanach, w Europie gramy w 2 lidze, CPK zaorane, ceny szybują w górę - tak wygląda dziś Polska „dzięki” Panu!
— napisał europoseł PiS Bogdan Rzońca.
Dwa lata i 100 konkretów, które miały być zrealizowane w 100 dni. Nawet 1/4 nie zrobiliście. Zapowiadaliście, obiecywaliście złote góry. Skończyło się na tym, że dorwaliście się do koryta i niczego nie zrobiliście. Na szczęście to już się kończy. Za dwa lata kończymy tę zabawę
— skomentował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Proszę nie, Polska nie zasługuje na jeszcze więcej tego, co odwalacie przez ostatnie 2 lata. Nie zasługuje na zapaść infrastruktury badawczej, zapaść służby zdrowia, nie zasługuje na SilnychRazem na czele ministerstwa sprawiedliwości, nie zasługuje na ciągła prowizorkę i opieszałość i strach przez podejmowaniem jakichkolwiek decyzji
— Adam Czarnecki z „Tak Dla CPK”.
Dokładnie 13.12.23 w rocznicę stanu wojennego, powstał rząd Donalda Tuska. Nie 15.10. Nie ma lepszego dowodu na to, że to „Koalicja 13 Grudnia” niż Czarzasty, komunista który zapisał się do PZPR w stanie wojennym, jako Marszałek Sejmu tej koalicji. Kpiny z Rzeczypospolitej
— stwierdził Max Hübner.
