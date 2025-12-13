„Okazało się, że pan Szymon Hołownia oprócz tego, że sam lekceważy swoich wyborców i lekceważy Polaków, chcąc wybrać się na niezłą synekurę, został tym razem przez los pstryknięty w nos i bardzo dobrze” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty, Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Aleksandra Rybińska, publicystka „Sieci”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Koniec marzeń Hołowni! Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców został były prezydent Iraku Barham Ahmed Salih
Agencja…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748206-salon-dziennikarski-o-holowni-dostal-pstryczka-w-nos