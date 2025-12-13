„Niestety fatalne zarządzanie, złe kadry i partyjne zlecenia utrudniają służbę na rzecz RP. Minister Tomasz Siemoniak zapowiadający, że służby mają nie korzystać z legalnych i stosowanych zgodnie z prawem (tak mówił min. Adam Bodnar) ofensywnych środków kontroli operacyjnej to najlepszy dowód kryzysu w polskich służbach. I upadku systemu zarządzania nimi” - napisał Stanisław Żaryn na portalu X, podsumowując dwa lata rządów Tomasza Siemoniaka nad służbami.
Rząd Koalicji 13 Grudnia świętuje dwulecie sprawowania władzy. Poszczególni ministrowie chwalą się swoimi „dokonaniami”. Nie inaczej jest w przypadku ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
Dwa lata rządu Koalicji 15 Października to odpartyjnienie służb specjalnych. Na ich czele stanęli oficerowie, fachowcy. To wprowadzenie zasad kontroli operacyjnej, tak aby nie powtarzały się takie sprawy jak inwigilacja Pegasusem. To intensywna walka z aktami dywersji, szpiegami, z różnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego
— powiedział Siemoniak w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Szef BBN przypomniał platformerski reset z Rosją. Siemoniaka zabolało. „Odradzam ‘sypanie piachem w tryby’”. Minister dostał odpowiedź!
Żaryn punktuje narrację Siemoniaka
Były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn skomentował nagranie Siemoniaka.
Ostatnie dwa lata zarządzania służbami to pasmo niszczenia i marnotrawienia potencjału polskich służb. One mogą i powinny robić znacznie więcej, a często także zupełnie co innego niż oczekuje ob. Rząd wikłając służby w polityczne gierki
— napisał na portalu X.
Niestety fatalne zarządzanie, złe kadry i partyjne zlecenia utrudniają służbę na rzecz RP. Minister Tomasz Siemoniak zapowiadający, że służby mają nie korzystać z legalnych i stosowanych zgodnie z prawem (tak mówił min. Adam Bodnar) ofensywnych środków kontroli operacyjnej to najlepszy dowód kryzysu w polskich służbach. I upadku systemu zarządzania nimi
— dodał.
Na koniec zwrócił się do pracowników służb.
Uczciwym i ofiarnym oficerom służb specjalnych, którzy chcą walczyć za i o Polskę, dziękuję za dwa lata służby w ciężkich warunkach. Bądźcie cierpliwi i dalej dbajcie o Polskę. Lepsze czasy nadejdą!
— zapewnił.
Dwa lata (nie)rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska. Tylko Polski szkoda…
CZYTAJ TAKŻE:
— Słup Siemoniak. „Skupił się na likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego”. Wyjątkowo naiwny i niekompetentny
— Siemoniak atakuje prezydenta ws. nominacji oficerskich. Rzecznik Karola Nawrockiego odpowiada: „Pan prezydent chce mieć pełną wiedzę”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748204-zaryn-dosadnie-o-dzialaniach-siemoniaka-pasmo-niszczenia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.