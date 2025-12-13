Już za chwilę rozpocznie się debata ekspercka Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Kryzys służby zdrowia - diagnoza i możliwe rozwiązania”.
Dwa lata rządów Tuska: odwoływane zabiegi, dłuższe kolejki do lekarza, szpitale tonące w długach. Tak wygląda „uzdrawianie” systemu przez koalicję 13 grudnia
— wskazało Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych.
Polacy płacą cenę ich kłamstw. Dwa lata rządów Tuska: odwoływane zabiegi, dłuższe kolejki do lekarza, szpitale tonące w długach. Tak wygląda „uzdrawianie” systemu przez koalicję 13 grudnia. Polacy płacą cenę ich kłamstw
— dodało.
Stop prywatyzacji służby zdrowia. Stop rządowi Tuska.
— podkreśliło.
Debatę śledzić można będzie w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.
Do wpisu PiS zamieścił nowy spot dotyczący kryzysu służby zdrowia.
Adrian Siwek/X
