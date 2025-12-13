WIDEO

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna debatę "Kryzys służby zdrowia - diagnoza i możliwe rozwiązania". "Szpitale tonące w długach"

Prawo i Sprawiedliwość organizuje debatę ekspercką na temat kryzysu w służbie zdrowia. / autor: Fratria
Już za chwilę rozpocznie się debata ekspercka Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Kryzys służby zdrowia - diagnoza i możliwe rozwiązania”.

Dwa lata rządów Tuska: odwoływane zabiegi, dłuższe kolejki do lekarza, szpitale tonące w długach. Tak wygląda „uzdrawianie” systemu przez koalicję 13 grudnia

— wskazało Prawo i Sprawiedliwość w mediach społecznościowych.

— dodało.

Stop prywatyzacji służby zdrowia. Stop rządowi Tuska.

— podkreśliło.

Debatę śledzić można będzie w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości.

Do wpisu PiS zamieścił nowy spot dotyczący kryzysu służby zdrowia.

