Magdalena Środa nie zawodzi! Uraczyła Polaków kolejną złotą myślą. "To jest klasyczny przykład homoseksualnej rodziny"

Magdalena Środa / autor: Fratria
Bardzo wiele rodzin w Polsce jest homoseksualnych w tym sensie, że jest samotna kobieta wychowujące dziecko i żyjąca ze swoją matką. To jest klasyczny przykład homoseksualnej rodziny i my na to jakoś dajemy zgodę” - stwierdziła Magdalena Środa na antenie Radia Rebeliant.

Co pewien czas Magdalena Środa dopuszcza się metafizycznej i głębokiej analizy rzeczywistości, która dzieli się z polskim społeczeństwem. Tym razem padło na temat homoseksualizmu.

Bardzo wiele rodzin w Polsce jest homoseksualnych w tym sensie, że jest samotna kobieta wychowujące dziecko i żyjąca ze swoją matką. To jest klasyczny przykład homoseksualnej rodziny i my na to jakoś dajemy zgodę. A dlaczego dwóch kochających się mężczyzn żyjących ze sobą wiele lat nie ma mieć związku partnerskiego, małżeństwa i prawa do adopcji dzieci?

— powiedziała na antenie Radia Rebeliant.

Niedawno autorytet lewicowo-liberalnych środowisk powiązała piłkę nożną z „nacjonalizmem”, którego wylęgarnią są… orliki.

