„Najlepszą metaforą tych dwóch lat jest to, że premier Donald Tusk jako wielkie osiągnięcie Polski ogłasza, że rozkopane pole będzie nazywało się inaczej niż dotychczas. To gra pozorów. On jest magikiem, który wykonuje ruchy laseczką, chusteczką, wyciąga sobie coś spod kołnierzyka i to jest spektakl, który jest niestety skuteczny” - mówił publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty, Aleksandra Rybińska, publicystka oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
13 grudnia mijają dwa lata od powołania gabinetu Donalda Tuska składającego się z czterech koalicyjnych ugrupowań: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Przypadającą dziś rocznicę skomentowali publicyści.
„Ta władza to propagandowy humbug”
Zdaniem Andrzeja Rafała Potockiego po dwóch latach rządów koalicji 13 grudnia „jesteśmy niewątpliwie w złym miejscu”.
Przypomnijmy sobie orędzie Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie 12 grudnia 2023 roku, a więc tuż przed przejęciem władzy, tam była cała historia 100 konkretów. Co z tego zostało zrealizowane? Bardzo niewiele, praktycznie nic. […] Ta władza to jeden wielki propagandowy humbug, który posuwa się coraz dalej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że elektorat to kupuje
— mówił publicysta tygodnika „Sieci”.
Aleksandra Rybińska zaobserwowała obraz chaosu.
Nie widać żadnego planu rządzenia tego rządu. On nie rządzi. To jest doraźne, Donald Tusk jest taktykiem i on takie rozgrywki robi wokół różnych tematów i jakoś na tym jedzie. Natomiast jak rządowi nie idzie na domowym froncie, to idzie na forum międzynarodowym. Wiemy, że to taki trik stosowany przez wielu premierów. Zawsze można brylować na salonach w Waszyngtonie, ale tam Tuska nie ma. Chyba zapadły uzgodnienia, że Berlin, Paryż i Londyn coś ustalają, a my jesteśmy tylko odbiorcą i rząd się na to zgodził. Dziwi mnie to, że ma stabilne poparcie mimo wszystko. Dla mnie jest to obraz chaosu
— oceniła publicystka.
„Tusk magikiem, wykonuje ruchy laseczką”
W opinii Piotra Semki „najlepszą metaforą tych dwóch lat jest to, że premier Donald Tusk jako wielkie osiągnięcie Polski ogłasza, że rozkopane pole będzie nazywało się inaczej niż dotychczas”.
To gra pozorów. On jest magikiem, który wykonuje ruchy laseczką, chusteczką, wyciąga sobie coś spod kołnierzyka i to jest spektakl, który jest niestety skuteczny. Druga sprawa to nieprawdopodobna słabość dyplomacji rządowej. I trzeba przypomnieć ponurą doktrynę Żurka, czyli stosowanie bezprawia jako prawo
— wskazał publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
