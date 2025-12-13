Dzisiaj mija druga rocznica zaprzysiężenia przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę rządu koalicji Platforma-Polska2050-PSL-Lewica, kierowanego przez premiera Donalda Tuska. Już krótko po powstaniu, mimo, że rządząca większość, używała nazwy koalicja 15 października, była ona powszechnie określana koalicją 13 grudnia, bowiem jej pierwsze działania, jednoznacznie kojarzyły się z tym co robiła junta gen. Jaruzelskiego. Już bowiem 20 grudnia przy pomocy uchwały Sejmu, przyjętej przez większość koalicyjną, siłowo zajęto media publiczne, TVP, Polskie Radio, a na nawet Polską Agencję Prasową. Doszło nawet do wyłączenia sygnału TVP Info, podobnie zresztą jak zrobiła do wspomniana junta gen. Jaruzelskiego 13 grudnia 1981 roku, ogłaszając wprowadzenie stanu wojennego.
A później było już tylko gorzej, nagminne łamanie Konstytucji RP i obowiązującego ustawodawstwa i wręcz ostentacyjne bezprawne przejęcie Prokuratury Krajowej przez ówczesnego ministra nomen omen sprawiedliwości Adama Bodnara. Jego następca Waldemar Żurek nie chciał być gorszy, więc ten łamiąc ustawę przejął sądownictwo, bowiem zrezygnował z losowania sędziów i teraz jego nominaci w poszczególnych sądach mogą „wyznaczać palcem” sędziów do prowadzenia rozpraw, szczególnie do tych, których wyrokami jest zainteresowana obecna władza. Swoistą puentą tych skojarzeń rządu Tuska z juntą Jaruzelskiego jest jedna z ostatnich wypowiedzi ministra Żurka, który w jednym z wywiadów mówiąc o byłym ministrze Zbigniewie Ziobro, przebywającym poza granicami naszego kraju w Budapeszcie, a także w Brukseli „moglibyśmy go przywieźć w bagażniku”. Ta wypowiedź jednoznacznie nawiązuje do tego co funkcjonariusze SB, zrobili w październiku 1984 z księdzem Jerzym Popiełuszką, porywając go, wożąc w bagażniku samochodu, a później torturując i okrutnie mordując.
Ale ekipa Tuska zasługuje w pełni na nazywanie go rządem 13 grudnia, nie tylko dla tego, że łamie Konstytucję RP i ustawy, ale także dlatego, że wręcz ostentacyjnie oszukuje swoich wyborców, nie realizując obietnic wyborczych. Przypomnijmy tylko, że obietnice wyborcze czterech ugrupowań tworzących koalicję 13 grudnia, były zawarte w sztandarowym programie Platformy „100 konkretów na 100 dni rządzenia, wspólnym programie Polski 2050 i PSL-u „12 gwarancji Trzeciej Drogi i aż 155 punktowym programie Nowej Lewicy. Realizacja tych obietnic wyborczych już nie tylko w 100 dni jak zapowiadał premier Donald Tusk, ale w 730 dni, które właśnie upływają, jest na tak symbolicznym poziomie, że spokojnie można już mówić wręcz o ostentacyjnym oszustwie wyborczym, jakiego dopuściła się Platforma i 3 jej partie koalicyjne. Dużo twardych faktów z już 2 lat rządzenia jest dowodem, że sztandarowe obietnice wyborcze były publicznie składane , ze świadomością, że po objęciu rządów, nie będzie się ich realizować, bo są zbyt kosztowne dla budżetu państwa. A składnie obietnic w kampanii wyborczej, ze świadomością ,że nie będzie ich realizować jest klasycznym oszustwem wyborczym i tak naprawdę wręcz zamachem na demokratyczne wybory, bo cynicznie oszukuje się wyborców.
Tak właśnie było ze sztandarową obietnicą wyborczą Platformy dotyczącą 60 tys zł kwoty wolnej w PIT, która miała być wprowadzona natychmiast po objęciu władzy, a zapowiadał ja po wielokroć na wiecach wyborczych, nie tylko przewodniczący Platformy Donald Tusk, ale i inni czołowi politycy tej partii. Ba kilkunastu z nich , w tym obecny minister finansów Andrzej Domański, nagrali spot wyborczy, w którym przedstawiali dobrodziejstwa płynące dla podatników z podwyższenia tej kwoty z 30 tys zł wprowadzonej przez rząd premiera Morawieckiego do wspomnianych 60 tys zł. Między innymi przekonywano w nim wyborców, że po jej wprowadzeniu emerytury do 5 tys zł brutto, a wynagrodzenia do 6 tys zł brutto, w te sytuacji nie będą obciążane podatkiem, co jak można przypuszczać wielu wyborców przekonało do głosowania na Platformę. Po wygranych wyborach minister Domański zaczął kluczyć, że kwota wolna 60 tys zł będzie, ale nie od razu, że najpierw w 2025 roku, później, że w 2026, jeszcze później, że do końca tej kadencji.
I jednocześnie wysłał do Komisji Europejskiej na jesieni 2024 roku tzw. plan budżetowo- strukturalny, w którym na stronie 19 znalazło się zobowiązanie, że do 2028 roku w PIT nie będzie nie tylko żadnego podwyższania kwoty wolnej, ale nawet nie będą waloryzowane progi podatkowe, a więc po raz kolejny wręcz ostentacyjnie oszukał wyborców.
Zrealizowanie tej sztandarowej obietnicy wyborczej Platformy ,ani w 100 dni ,ani już w 730 dni i kolejne oszustwa, że będzie realizowana w kolejnych latach w sytuacji, kiedy wysyła się do Brukseli twarde zobowiązanie rządu, że w PIT nie będzie do 2028 roku żadnych zmian, to wręcz nieprawdopodobny cynizm i zakłamanie. Do tego powszechne łamanie prawa, Konstytucji RP i ustaw, jak najbardziej upoważnia do używania wobec ekipy Tuska nazwy rząd 13 grudnia, który właśnie w 2 rocznicę swojego powstania, ogłosił, że Centralny Port Komunikacyjny, będzie nosił nazwę Port Polska, bo tak chce Donald Tusk, choć w ustawie dotyczącej tej inwestycji jest zapisana jego nazwa CPK i tak nazywa się spółka będąca realizatorem tego przedsięwzięcia.
