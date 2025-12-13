SONDAŻ

Co musi poprawić rząd Tuska? Polacy wskazują przede wszystkim na służbę zdrowia, ale dostrzegają też problemy wymiaru sprawiedliwości

autor: PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Zdaniem 61,9 proc. respondentów obszarem wymagającym największej poprawy w pracy rządu jest służba zdrowia; 42,5 proc. wskazało wymiar sprawiedliwości, a 40,6 proc. gospodarkę – wynika z sondażu UCE Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu.

W badaniu, którego wyniki dziś opublikowano, ankietowanych zapytano: „Które obszary wymagają – według Pana/Pani – największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska?”.

W odpowiedzi 61,9 proc. respondentów wskazało służbę zdrowia. Według 42,5 proc. badanych największej poprawy wymaga wymiar sprawiedliwości, a zdaniem 40,6 proc. – gospodarka. Na kolejnych miejscach znalazły się podatki (38,6 proc.), bezpieczeństwo i obronność (37,1 proc.), edukacja (34,2 proc.), polityka społeczna (31,2 proc.), polityka zagraniczna (29,5 proc.) oraz inne (3,5 proc.). 11,5 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie wiem/ciężko powiedzieć”.

Badanie przeprowadzono w dniach 25-26 listopada metodą CAWI na próbie 1021 dorosłych Polaków.

