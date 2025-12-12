TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Matysiak przypomniała, że Tusk już nazywał CPK "Megalopolis". "Być może i o Porcie Polska za chwilę też zapomną"

Paulina Matysiak zauważyła, że mamy do czynienia ogromnym chaosem związanym ze zmianą nazwy CPK na Port Polska. / autor: wPolsce24
Przypominam zwłaszcza rządzącym, że mamy przecież przyjętą ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nie wiem jak sobie rząd, Ministerstwo Infrastruktury wyobraża zmianę tej ustawy, zmianę nazwy i czy są przekonani, że mają do tego większość w czasie całego procesu legislacyjnego, bo pod znakiem zapytania jest oczywiście kwestia tego, czy pan prezydent Nawrocki by taką zmianę podpisał” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 posłanka Paulina Matysiak, komentując nową nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego, którą ogłosił dzisiaj premier Donald Tusk. Przypomnijmy ma ona brzmieć: Port Polska.

CZYTAJ TAKŻE: „Port Polska” zamiast CPK? Zmianę ogłosił Tusk! Buda: „On może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina”

Port na miarę możliwości

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniosła się posłanka Paulina Matysiak.

Aż dziwne, że ani w tym spocie, ani na tej konferencji, która dzisiaj się odbyła, pan premier Donald Tusk nie zaczął, że „my tym portem otwieramy oczy niedowiarkom i to jest port na w miarę naszych możliwości”, bo trochę tak to wygląda

— wskazała.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk zmienia nazwę CPK na „Port Polska”. Prezes PiS wskazuje na brudną grę KO: „To jest formacja głęboko antypatriotyczna”

Oczywiście można zmienić nazwę. Ja przypomnę, że przecież na początku roku 2024, kiedy jeszcze w pod znakiem zapytania stała przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego, wśród wielu internautów i wśród wielu obywateli pojawiały się nawet takie sformułowania: „już nieważne, niech nazwą sobie jak chcą to lotnisko, cały ten kompleks, byle po prostu go realizowali”. I tak naprawdę cała rzecz rozbija się o to, jak ten projekt zostanie zrealizowany

— powiedziała.

Na ostatnią chwilę

Paulina Matysiak oceniła, że ten rebranding wygląda podobnie jak większość ostatnich decyzji, czyli robiony na ostatnią chwilę.

CZYTAJ TAKŻE: Rebranding CPK to fikcja. „Nie zarezerwowali nazw kont w serwisach społecznościowych”. Zmianę wyklucza ustawa

Mnóstwo rzeczy po prostu zostało niezrobionych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało

— zaznaczyła.

Przypominam zwłaszcza rządzącym, że mamy przecież przyjętą ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nie wiem jak sobie rząd, Ministerstwo Infrastruktury wyobraża zmianę tej ustawy, zmianę nazwy i czy są przekonani, że mają do tego większość w czasie całego procesu legislacyjnego, bo pod znakiem zapytania jest oczywiście kwestia tego, czy pan prezydent Nawrocki by taką zmianę podpisał

— mówiła.

W 2024 roku pan premier Tusk, kiedy opowiadał o tym, że ten projekt będzie jednak kontynuowany w tej swojej czerwcowej dużej konferencji mówił z kolei o tym, że ten projekt nazywa się „Megalopolis”. Ja nie wiem, czy ktoś pamięta tę nazwę, więc być może i o Porcie Polska za chwilę też zapomną

— stwierdziła.

Gościem programu był także poseł niezrzeszony Tomasz Rzymkowski.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Adrian Siwek/wPolsce24

