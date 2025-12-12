Kontrola w LINK4 miała pogrążyć Patrycję Kotecka, która prywatnie jest żoną Zbigniewa Ziobry. Audyt wykazał jednak ogromne sukcesy firmy w dziale, za który odpowiadała. I tak nowy zarząd musiał przyznać Koteckiej wysoką zaległą premię za osiągnięte cele.
Żona Zbigniewa Ziobry - Patrycja Kotecka od dawna znajdowała się pod pręgierzem medialnym środowisk związanych z obecną władzą, które oskarżały ją o rzekome nieprawidłowości w LINK4.
Audyt
Po tym, jak władzę przejęła ekipa Donalda Tuska, w LINK 4 rozpoczęła się szczegółowa kontrola wydatków oraz projektów, kiedy to Kotecka była członkiem zarządu odpowiedzialnym za marketing, PR i komunikację.
Efekty kontroli nie poszły jednak po myśli rządzących. Jak ujawnia DoRzeczy.pl, okazało się, że podczas pracy Koteckiej LINK 4 stało się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, a dzięki prowadzonym kampaniom firma pozyskała aż pół miliona nowych klientów - przypis składki wzrósł z 460 milionów złotych do 1,2 miliarda złotych.
Sukcesy
Co więcej, Kotecka rozwinęła współpracę z Google, a LINK4 stało się jedną z najskuteczniejszych firm w pozyskiwaniu klientów w internecie.
DoRzeczy wskazało ponadto, że kampanie marketingowe prowadzone przez Kotecką dwukrotnie zdobyły nagrody Effie Awards, które zostały przyznane przez jury złożone m.in. z przedstawicieli TVN i „Gazety Wyborczej”. Co więcej, w 2022 roku LINK4 zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Kantar Polska.
Premia
Zamiast rozliczeń, rada nadzorcza LINK 4, która została wybrana przez nowe władze PZU wskazane przez ekipę koalicji 13 grudnia… przyznała Patrycji Koteckiej 150 tysięcy złotych zaległych premii za osiągnięte cele.
