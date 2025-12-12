Rządzący oficjalnie zmieniają nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego na Port Polska, ale są zupełnie do tego nieprzygotowani, o czym świadczy nawet brak utworzenia odpowiedniego konta w mediach społecznościowych. Co więcej, sama zmiana to fikcja, ponieważ nazwę definiuje ustawa.
Znaczenie w slangu
Znany internauta Tomasz Janusz zwrócił uwagę, że zmiana nazwy na „Port Polska” może się okazać chwilowa.
Port Polska. Po co? Niewiarygodne, że ktoś poświęcił na to czas i pieniądze podatników. „PP” - fantastyczny skrót. Z pewnością na zachodzie nie jest używany w slangu jako synonim penisa
— zadrwił.
„Centralny Port Komunikacyjny” jest zaszyty w ustawach, więc powrót do normalnej nazwy zajmie następnej ekipie dosłownie chwilę
— wskazał.
Zero przygotowań
Tomasz Janusz ujawnił ponadto, że sam rebranding został źle przygotowany.
Rebranding CPK został fantastycznie przygotowany. Jeden rebranding, dwa logotypy. Który gorszy? Ciężko powiedzieć. Domenę kupili 5 grudnia, ale serwera, który miałby obsługiwać http://portpolska.pl nikt nie skonfigurował do teraz. Nie zarezerwowali nazw kont w serwisach społecznościowych
— zauważył.
Także… stałem się właścicielem profili @port_polska oraz @PortPolska. Jeszcze nie wiem, co tam będzie i czy nie oddam ich komuś w dobre ręce. Wyślę również dzisiaj pismo w trybie dostępu do informacji publicznej do biura Macieja Laska z pytaniami o koszty oraz podmioty zaangażowane w rebranding
— zadrwił.
CPK wróci
Na to, że zmiana nazwy jest niemożliwa, zwrócił uwagę także wiceprezes Stowarzyszenia TakdlaCPK Michał Czarnik.
Żadnej zmiany nazwy CPK nie będzie. Wynika ona z przepisów obowiązującej ustawy, której Donald Tusk nie jest w stanie zmienić
— zauważył.
A jak będą sobie mówić „Port Polska” zamiast „CPK” to tylko będzie łatwiej odróżnić to, co z Programem CPK zrobili od tego, co było zamierzone oryginalnie. A i tak prawdziwe CPK wróci….
— dodał.
