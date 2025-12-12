Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda na antenie Telewizji wPolsce24 odnieśli się do tego, że Włodzimierz Czarzasty został nowym marszałkiem Sejmu. „Jestem do tego dużo bardziej tolerancyjny niż do tego, że Tusk obiecał UB-ekom przywrócenie przywilejów emerytalnych. To jest de facto powrót do komunizmu” - wskazał Andrzej Gwiazda.
Małżeństwo Gwiazdów w kampanii wyborczej mocno wsparło kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, wpłacając 140 tysięcy złotych na kampanię.
Nie mieliśmy już siły wziąć udziału w kampanii. Gdybyśmy ją mieli, to pewnie byśmy jeździli
— wskazał Andrzej Gwiazda.
Myślę, że gdyby ta kwota nie była ograniczona, to pewnie byśmy przekazali dużo więcej
— zaznaczył.
Wygraliśmy z tym, który wiele lat temu stwierdził, że „polskość to nienormalność”
— podkreślił.
”Polskość to nienormalność”, czyli „nie mam ochoty dźwigać tego brzemienia, które geografia i historia nałożyła na moje barki”, więc Tusk zrzuca to brzemię, polskie brzemię z polskich barków
— zaznaczył.
Tusk złożył propozycję Niemcom
Andrzej Gwiazda odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska, który podczas wizyty w Berlinie stwierdził, że jeżeli Niemcy nie podejmą działań ws. odszkodowań ofiarom wojny, to zrobi to Polska.
Czarzasty tłumaczy, że to było genialne zawstydzenie kanclerza Merza. A to była propozycja: rezygnujemy z 6 milionów i tak dalej, zapłaćcie ludziom, którzy urodzili się w czasie wojny
— wskazał.
Powrót do centrum komunizmu
Opozycjoniści z czasów PRL odnieśli się także do tego, że marszałkiem Sejmu został zdeklarowany komunista Włodzimierz Czarzasty.
To są skutki tego, że nie było lustracji
— zauważyła Joanna Duda-Gwiazda.
Jestem do tego dużo bardziej tolerancyjny niż do tego, że Tusk obiecał UB-ekom przywrócenie przywilejów emerytalnych. To jest de facto powrót do komunizmu, bo z partią komunistyczną, z której ja z członkami partii komunistycznej nie miałem problemu, żeby się dogadać, a jeżeli nie mogliśmy się dogadać, to wygrać na argumenty a jądro komunizmu to była bezpieka
— powiedział Andrzej Gwiazda.
Zresztą bezpieka mnie prześladowała, a ostrzegała mnie egzekutywa partyjna. To jest powrót do ciemnego centrum komunizmu
— dodał.
Adrian Siwek/wPolce24
