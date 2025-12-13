Leszczyna cieszy się ze zmiany nazwy CPK: "Mniej znaczy więcej!". Matysiak: "Ten rząd to po prostu jedno wielkie rozczarowanie"

Pola Matysiak mocno odpowiedziała na wpis Izabeli Leszczyny ws. zmiany nazwy CPK na Port Polska.
Pola Matysiak mocno odpowiedziała na wpis Izabeli Leszczyny ws. zmiany nazwy CPK na Port Polska. / autor: Fratria

Port Polska. Mniej znaczy więcej!” - chwaliła nową nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego Izabela Leszczyna, posłanka KO, była minister zdrowia. „Może to bardziej uniwersalne hasło, które nie dotyczy tylko inwestycji i CPK, może też dotyczy ochrony zdrowia? Miejsc pracy? Wysokości wynagrodzeń?” - pytała posłanka Pola Matysiak.

„Port Polska” będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego

— poinformował na konferencji premier Donald Tusk. Zmiana nazwy ma wynikać z rzekomego „skompromitowania” nazwy CPK.

Mniej znaczy więcej”

Rządzący forsują nową ideę ograniczonego i pozbawionego rozmachu Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekonując, że go „urealniają”, co świętowała w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna, była minister zdrowia, posłanka KO.

Port Polska. Mniej znaczy więcej!

— pisała.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk zmienia nazwę CPK na „Port Polska”. Prezes PiS wskazuje na brudną grę KO: „To jest formacja głęboko antypatriotyczna”

Uniwersalne hasło

Na wpis zareagowała posłanka Paulina Matysiak znana z walki o CPK w oryginalnym kształcie.

Mniej znaczy więcej. Może to bardziej uniwersalne hasło, które nie dotyczy tylko inwestycji i CPK, może też dotyczy ochrony zdrowia? Miejsc pracy? Wysokości wynagrodzeń? Ten rząd to po prostu jedno wielkie rozczarowanie

— napisała.

Głos zabrał także Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości przypominając cytat z „1986” George’a Orwella dotyczący odwracania pojęć.

Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła”

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE: „Port Polska” zamiast CPK? Zmianę ogłosił Tusk! Buda: „On może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina”

Adrian Siwek/X

