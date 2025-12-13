Port Polska. Mniej znaczy więcej!” - chwaliła nową nazwę Centralnego Portu Komunikacyjnego Izabela Leszczyna, posłanka KO, była minister zdrowia. „Może to bardziej uniwersalne hasło, które nie dotyczy tylko inwestycji i CPK, może też dotyczy ochrony zdrowia? Miejsc pracy? Wysokości wynagrodzeń?” - pytała posłanka Pola Matysiak.
„Port Polska” będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego
— poinformował na konferencji premier Donald Tusk. Zmiana nazwy ma wynikać z rzekomego „skompromitowania” nazwy CPK.
„Mniej znaczy więcej”
Rządzący forsują nową ideę ograniczonego i pozbawionego rozmachu Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekonując, że go „urealniają”, co świętowała w mediach społecznościowych Izabela Leszczyna, była minister zdrowia, posłanka KO.
Port Polska. Mniej znaczy więcej!
— pisała.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk zmienia nazwę CPK na „Port Polska”. Prezes PiS wskazuje na brudną grę KO: „To jest formacja głęboko antypatriotyczna”
Uniwersalne hasło
Na wpis zareagowała posłanka Paulina Matysiak znana z walki o CPK w oryginalnym kształcie.
Mniej znaczy więcej. Może to bardziej uniwersalne hasło, które nie dotyczy tylko inwestycji i CPK, może też dotyczy ochrony zdrowia? Miejsc pracy? Wysokości wynagrodzeń? Ten rząd to po prostu jedno wielkie rozczarowanie
— napisała.
Głos zabrał także Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości przypominając cytat z „1986” George’a Orwella dotyczący odwracania pojęć.
„Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła”
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: „Port Polska” zamiast CPK? Zmianę ogłosił Tusk! Buda: „On może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina”
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748152-leszczyna-cieszy-sie-ze-zmiany-nazwy-cpk-matysiak-reaguje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.