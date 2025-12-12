WIDEO

Jarosław Kaczyński ostro o Grzegorzu Braunie: Jest poza możliwością uczestniczenia w cywilizowanym świecie w polityce

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej został zapytany o ewentualną współpracę z Grzegorzem Braunem. Lider PiS w zdecydowany sposób dał do zrozumienia, że takiego tematu w ogóle nie ma.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że nie tak dawno temu Grzegorz Braun twierdził, że komory gazowe w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau to był „fejk”. Zaprzeczanie faktom historycznym przez lidera Konfederacji Korony Polskiej zostało powszechnie potępione.

Człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu w stosunku do Holocaustu, to jest poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce, mam przynajmniej taką nadzieję, i w cywilizowanym świecie w polityce

— podkreślił Jarosław Kaczyński.

Próba przejęcia wyborców Brauna

Jednocześnie PiS zamierza powalczyć o wyborców Grzegorza Brauna.

My to doskonale wiemy, natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców

— mówił prezes PiS.

