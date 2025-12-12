Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej został zapytany o ewentualną współpracę z Grzegorzem Braunem. Lider PiS w zdecydowany sposób dał do zrozumienia, że takiego tematu w ogóle nie ma.
Jarosław Kaczyński przypomniał, że nie tak dawno temu Grzegorz Braun twierdził, że komory gazowe w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau to był „fejk”. Zaprzeczanie faktom historycznym przez lidera Konfederacji Korony Polskiej zostało powszechnie potępione.
Człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu w stosunku do Holocaustu, to jest poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce, mam przynajmniej taką nadzieję, i w cywilizowanym świecie w polityce
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Próba przejęcia wyborców Brauna
Jednocześnie PiS zamierza powalczyć o wyborców Grzegorza Brauna.
My to doskonale wiemy, natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców
— mówił prezes PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— Pierwsza rozprawa Brauna. Europoseł chciał… wyłączenia „neosędziego”! „Nie przyznaję się do winy, chlubię się występowaniem w interesie rodaków”
— Paskudne! Grzegorz Braun brnie w swoją haniebną narrację o komorach gazowych. „Hipoteza ich istnienia jest hipotezą wątłą”
Adam Stankiewicz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748140-wspolpraca-pis-u-z-braunem-j-kaczynski-przecina-spekulacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.