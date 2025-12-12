„Plan, który w świetle zapowiedzi pani minister Pauliny Hennig-Kloski i pana ministra Dorożały, został przekazany w miniony piątek do światowego dziedzictwa UNESCO, to jest dość obszerny dokument zaprogramowany na 25 lat. Jedną z głównych kontrowersji dotyczących tego planu jest to, że 96 proc. terenu Puszczy będzie wyłączonych z użytkowania na rzecz obserwacji tzw. procesów naturalnych” - przestrzegł Paweł Sałek, poseł PiS na antenie Radia Maryja.
Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała, że plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska został przekazany do UNESCO.
Przyrodnicze dobicie
Suchej nitki na tym działaniu nie zostawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek na antenie Radia Maryja.
Przykro to mówić, ale to jest dobicie przyrodnicze tego terenu. Plan, który w świetle zapowiedzi pani minister Pauliny Hennig-Kloski i pana ministra Dorożały, został przekazany w miniony piątek do światowego dziedzictwa UNESCO, to jest dość obszerny dokument zaprogramowany na 25 lat. Jedną z głównych kontrowersji dotyczących tego planu jest to, że 96 proc. terenu Puszczy będzie wyłączonych z użytkowania na rzecz obserwacji tzw. procesów naturalnych
— wskazał.
Mamy do czynienia z manipulacją. Mówi się, że wszystko jest konsultowane ze społeczeństwem, iż są brane pod uwagę rożne opinie – to jest nieprawda. […] opowiada się, że w przypadku Puszczy Białowieskiej konsultacje się odbyły. Tutaj jest prowadzona pewnego rodzaju filozofia, że jeżeli wynik konsultacji nam odpowiada, to bierzemy go pod uwagę, a jeżeli nie odpowiada, to go nie bierzemy pod uwagę. Mamy do czynienia z podejściem ideologicznym
— dodał.
Deregulacja i rozbijanie
Sałek zauważył, że Puszcza Białowieska przez wieki powstawała także dzięki pracy człowieka. Teraz natomiast lokalne społeczeństwo zostanie odcięte od puszczy. W ocenie polityka jest to także próba rozbicia Lasów Państwowych.
Całemu światu będziemy opowiadać, jak to wspaniale jest chroniona Puszcza Białowieska, a przy okazji będzie się odbywać dekompozycja i deregulacja, rozbijanie największej firmy przyrodniczej, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Mówił już o tym kiedyś śp. prof. Jan Szyszko
— mówił w Radiu Maryja.
PRZYPOMINAMY:
— TYLKO U NAS. Sałek: Sytuacja Lasów Państwowych jest tragiczna. Polacy nie zapomną Hołowni tego, że podniósł rękę na polskie lasy
— Rząd Tuska zdąży wykończyć gospodarkę leśną? Sałek alarmuje: W perspektywie kilku lat wielkie Lasy Państwowe staną na skraju upadku
Adrian Siwek/Radio Maryja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748139-salek-to-jest-dobicie-przyrodnicze-tego-terenu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.