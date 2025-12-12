Plan zarządzania Puszczą Białowieską przekazany do UNESCO. Paweł Sałek: "To jest dobicie przyrodnicze tego terenu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Sałek ocenił, że przekazanie planu zarządzania Puszczą Białowieską UNESCO to ogromny błąd. / autor: Fratria/ wPolsce24
Paweł Sałek ocenił, że przekazanie planu zarządzania Puszczą Białowieską UNESCO to ogromny błąd. / autor: Fratria/ wPolsce24

Plan, który w świetle zapowiedzi pani minister Pauliny Hennig-Kloski i pana ministra Dorożały, został przekazany w miniony piątek do światowego dziedzictwa UNESCO, to jest dość obszerny dokument zaprogramowany na 25 lat. Jedną z głównych kontrowersji dotyczących tego planu jest to, że 96 proc. terenu Puszczy będzie wyłączonych z użytkowania na rzecz obserwacji tzw. procesów naturalnych” - przestrzegł Paweł Sałek, poseł PiS na antenie Radia Maryja.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała, że plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska został przekazany do UNESCO.

Przyrodnicze dobicie

Suchej nitki na tym działaniu nie zostawił poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek na antenie Radia Maryja.

Przykro to mówić, ale to jest dobicie przyrodnicze tego terenu. Plan, który w świetle zapowiedzi pani minister Pauliny Hennig-Kloski i pana ministra Dorożały, został przekazany w miniony piątek do światowego dziedzictwa UNESCO, to jest dość obszerny dokument zaprogramowany na 25 lat. Jedną z głównych kontrowersji dotyczących tego planu jest to, że 96 proc. terenu Puszczy będzie wyłączonych z użytkowania na rzecz obserwacji tzw. procesów naturalnych

— wskazał.

Mamy do czynienia z manipulacją. Mówi się, że wszystko jest konsultowane ze społeczeństwem, iż są brane pod uwagę rożne opinie – to jest nieprawda. […] opowiada się, że w przypadku Puszczy Białowieskiej konsultacje się odbyły. Tutaj jest prowadzona pewnego rodzaju filozofia, że jeżeli wynik konsultacji nam odpowiada, to bierzemy go pod uwagę, a jeżeli nie odpowiada, to go nie bierzemy pod uwagę. Mamy do czynienia z podejściem ideologicznym

— dodał.

Deregulacja i rozbijanie

Sałek zauważył, że Puszcza Białowieska przez wieki powstawała także dzięki pracy człowieka. Teraz natomiast lokalne społeczeństwo zostanie odcięte od puszczy. W ocenie polityka jest to także próba rozbicia Lasów Państwowych.

Całemu światu będziemy opowiadać, jak to wspaniale jest chroniona Puszcza Białowieska, a przy okazji będzie się odbywać dekompozycja i deregulacja, rozbijanie największej firmy przyrodniczej, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Mówił już o tym kiedyś śp. prof. Jan Szyszko

— mówił w Radiu Maryja.

PRZYPOMINAMY:

TYLKO U NAS. Sałek: Sytuacja Lasów Państwowych jest tragiczna. Polacy nie zapomną Hołowni tego, że podniósł rękę na polskie lasy

Rząd Tuska zdąży wykończyć gospodarkę leśną? Sałek alarmuje: W perspektywie kilku lat wielkie Lasy Państwowe staną na skraju upadku

Adrian Siwek/Radio Maryja

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych