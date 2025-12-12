Mieszkańcy miejscowości Mosty w gminie Kosakowo niedaleko Gdyni mają problem z dostępem do bieżącej wody ze względu na zanieczyszczenia. O szczegółach opowiedział reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek. „Mamy XXI wiek, a osoby, które mieszkają w tej gminie, od prawie miesiąca nie mają dostępu do wody. Nie mogą po pierwsze jej pić, ale również używać do celów sanitarnych a kąpiel w tej gminie Kosakowo należy naprawdę do ciężkich wyczynów” - wyjaśnił.
Reporter wskazał, że Telewizja wPolsce24 udała się do wójt gminy Kosakowo, aby zapytać ją, dlaczego nie zgłosiła ona tej sprawy na prokuraturę.
Tym bardziej w czasach, kiedy dochodzi do różnego rodzaju ataków dywersyjnych, że jakaś osoba trzecia mogła maczać palce w zatruciu miejskiej wody bakteriami E coli
— powiedział.
Dziwne zachowanie
Wójt Eunika Niemiec stwierdziła w rozmowie z Telewizją wPolsce24, że tej sprawy nie zgłoszono „jeszcze do prokuratury”.
Żeby mieć możliwość zgłoszenia czegokolwiek do prokuratury, należy mieć uzasadnienie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.
— przekonywała.
Rafał Jarząbek podkreślił, że od oceny tego nie są władze gminy, ale prokuratura. W odpowiedzi wójt chciała, aby… wyłączyć kamerę.
Ja bym prosiła, żeby no nie przekraczać pewnych granic. (… ) Bardzo proszę o wyłączenie kamery.
— mówiła.
Pani jest odpowiedzialna za tych ludzi - 4000 osób. Są poparzenia, a pani nie ma pojęcia o tym, że są poparzeni ludzie w waszej gminie. Pani codziennie dostawała na biurko wykazy ze stężeniem chloru w rurach a i tak pani nic z tym nie zrobiła
— mówił Jarząbek.
Wójt nie chciała jednak z nim rozmawiać.
Nerwowa reakcja wójt
Ja się po prostu zapytałem, czy nie obawia się pani prokuratora
— wskazał dziennikarz.
Czy pan mnie teraz próbuje zastraszyć?
— pytała Niemiec.
Cały czas mi przerywa. Dlaczego pan stawia cały czas ofensywne tezy? Dlaczego pan mnie cały czas atakuje? Dlaczego pan mi przerywa?
— kontynuowała.
