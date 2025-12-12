WIDEO

TYLKO U NAS. Zatruta woda w gminie pod Gdynią. Mieszkańcy od miesiąca nie mają dostępu do wody! Dziwne zachowanie wójt

Wójt Eunika Niemiec nie chciała odpowiadać na pytania Telewizji wPolsce24 ws. przedłużającej się awarii wody w gminie Kosakowo. / autor: wPolsce24
Mieszkańcy miejscowości Mosty w gminie Kosakowo niedaleko Gdyni mają problem z dostępem do bieżącej wody ze względu na zanieczyszczenia. O szczegółach opowiedział reporter Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek. „Mamy XXI wiek, a osoby, które mieszkają w tej gminie, od prawie miesiąca nie mają dostępu do wody. Nie mogą po pierwsze jej pić, ale również używać do celów sanitarnych a kąpiel w tej gminie Kosakowo należy naprawdę do ciężkich wyczynów” - wyjaśnił.

Reporter wskazał, że Telewizja wPolsce24 udała się do wójt gminy Kosakowo, aby zapytać ją, dlaczego nie zgłosiła ona tej sprawy na prokuraturę.

Tym bardziej w czasach, kiedy dochodzi do różnego rodzaju ataków dywersyjnych, że jakaś osoba trzecia mogła maczać palce w zatruciu miejskiej wody bakteriami E coli

— powiedział.

Dziwne zachowanie

Wójt Eunika Niemiec stwierdziła w rozmowie z Telewizją wPolsce24, że tej sprawy nie zgłoszono „jeszcze do prokuratury”.

Żeby mieć możliwość zgłoszenia czegokolwiek do prokuratury, należy mieć uzasadnienie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa.

— przekonywała.

Rafał Jarząbek podkreślił, że od oceny tego nie są władze gminy, ale prokuratura. W odpowiedzi wójt chciała, aby… wyłączyć kamerę.

Ja bym prosiła, żeby no nie przekraczać pewnych granic. (… ) Bardzo proszę o wyłączenie kamery.

— mówiła.

Pani jest odpowiedzialna za tych ludzi - 4000 osób. Są poparzenia, a pani nie ma pojęcia o tym, że są poparzeni ludzie w waszej gminie. Pani codziennie dostawała na biurko wykazy ze stężeniem chloru w rurach a i tak pani nic z tym nie zrobiła

— mówił Jarząbek.

Wójt nie chciała jednak z nim rozmawiać.

Nerwowa reakcja wójt

Ja się po prostu zapytałem, czy nie obawia się pani prokuratora

— wskazał dziennikarz.

Czy pan mnie teraz próbuje zastraszyć?

— pytała Niemiec.

Cały czas mi przerywa. Dlaczego pan stawia cały czas ofensywne tezy? Dlaczego pan mnie cały czas atakuje? Dlaczego pan mi przerywa?

— kontynuowała.

Adrian Siwek/wPolsce24

