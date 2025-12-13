„Niepodrabialna arogancja. Od tego są podległe MSZ służby na miejscu, żeby dopilnować szczegółów wizyty. Zamiast tego mamy próbę przykrycia własnej niekompetencji butą i przy okazji uderzenie w łotewskich partnerów” - napisał poseł PiS Radosław Fogiel na portalu X, komentując wpis Radosława Sikorskiego ws. brudnej limuzyny, która podjechała pod prezydenta Karola Nawrockiego.
Radosław Sikorski postanowił odciąć się od blamażu z brudną limuzyną, która została podstawiona do prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwie. Wcześniej doczekał się odpowiedzi ze strony szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcina Przydacza.
Fogiel o Sikorskim: „Niepodrabialna arogancja”
Teraz do sprawy odniósł się poseł PiS Radosław Fogiel.
Niepodrabialna arogancja. Od tego są podległe MSZ służby na miejscu, żeby dopilnować szczegółów wizyty. Zamiast tego mamy próbę przykrycia własnej niekompetencji butą i przy okazji uderzenie w łotewskich partnerów. Lajki silniczków są przecież ważniejsze niż interes kraju
— skomentował na portalu X.
