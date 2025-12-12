Neo-TVP zażartowała ze związków partnerskich? Żukowska nie kryje oburzenia: Was to bawi? To kpienie z osób, które czekają na taką możliwość

We wczorajszym wydaniu serwisu informacyjnego „19:30” (TVP w likwidacji) pojawił się temat ewentualnego sojuszu PiS-u z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Materiał zapowiedziano jednak tak, że oburzyła się nawet… przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.

Związek partnerski?

— takie pytanie, a przy nim wizerunku prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W ten sposób TVP w likwidacji zapowiedziała materiał stacji o ewentualnym sojuszu PiS-u z partią Brauna.

Z oczywistych względów taka zapowiedź była wieloznaczna i trudno odbierać to inaczej niż celowa, złośliwa próba uderzenia w partie opozycyjne. Sęk w tym, że ten materiał można potraktować również jako… naigrywanie się ze sprawy wprowadzenia związków partnerskich, co jest szczególnie ważne dla środowisk lewicowych. Tak właśnie wspomniane zachowanie TVP w likwidacji odebrała przewodnicząca parlamentarnego klubu Lewicy.

TVP Info w likwidacji kpi ze związków partnerskich?

TVP, Was to bawi?

— zapytała TVP w likwidacji Anna Maria Żukowska, zdradzając już, że jest zażenowana materiałem nadawcy publicznego.

Dlaczego ma bawić? Przecież to normalny tytuł newsa czy tam innej formy

— zapytał posłankę Lewicy jeden z komentatorów jej wpisu, Bartosz Bartosik.

Nie. To kpienie z osób, które naprawdę czekają na możliwość zawarcia związku partnerskiego

— oceniła „błyskotliwy” pomysł TVP w likwidacji Żukowska.

