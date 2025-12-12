We wczorajszym wydaniu serwisu informacyjnego „19:30” (TVP w likwidacji) pojawił się temat ewentualnego sojuszu PiS-u z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Materiał zapowiedziano jednak tak, że oburzyła się nawet… przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska.
Związek partnerski?
— takie pytanie, a przy nim wizerunku prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i prezesa Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W ten sposób TVP w likwidacji zapowiedziała materiał stacji o ewentualnym sojuszu PiS-u z partią Brauna.
Z oczywistych względów taka zapowiedź była wieloznaczna i trudno odbierać to inaczej niż celowa, złośliwa próba uderzenia w partie opozycyjne. Sęk w tym, że ten materiał można potraktować również jako… naigrywanie się ze sprawy wprowadzenia związków partnerskich, co jest szczególnie ważne dla środowisk lewicowych. Tak właśnie wspomniane zachowanie TVP w likwidacji odebrała przewodnicząca parlamentarnego klubu Lewicy.
TVP Info w likwidacji kpi ze związków partnerskich?
TVP, Was to bawi?
— zapytała TVP w likwidacji Anna Maria Żukowska, zdradzając już, że jest zażenowana materiałem nadawcy publicznego.
Dlaczego ma bawić? Przecież to normalny tytuł newsa czy tam innej formy
— zapytał posłankę Lewicy jeden z komentatorów jej wpisu, Bartosz Bartosik.
Nie. To kpienie z osób, które naprawdę czekają na możliwość zawarcia związku partnerskiego
— oceniła „błyskotliwy” pomysł TVP w likwidacji Żukowska.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Czy KPRP zareaguje na obrzydliwy materiał neo-TVP o prezydencie? Poboży: Być może nasi prawnicy się nad tym pochylą
— Ciarki żenady! „Kalendarz adwentowy” z politykami prawicy w neo-TVP. „Wspaniała zabawa dla całej rodziny” i „czekanie na sprawiedliwość”
Adam Stankiewicz/X/TVP Info
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748129-neo-tvp-zakpila-ze-zwiazkow-partnerskich-zukowska-oburzona
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.