Prezydent Nawrocki powołał 13 doradców społecznych. Wśród nich jest m.in. socjolog prof. Andrzej Zybertowicz

Prezydent Nawrocki powołał 13 doradców społecznych. Wśród nich jest m.in. socjolog prof. Andrzej Zybertowicz
Prezydent Nawrocki powołał 13 doradców społecznych. Wśród nich jest m.in. socjolog prof. Andrzej Zybertowicz / autor: Fratria

Prezydent Karol Nawrocki powołał 13 doradców społecznych; wśród nich jest m.in. socjolog, publicysta oraz b. doradca prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy – prof. Andrzej Zybertowicz, a także prezydent Chełma Jakub Banaszek.

O powołaniu trzynastu doradców społecznych poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Do grona doradców Pana Prezydenta dołączyli: Piotr Agatowski, Jakub Banaszek, Adrianna Garnik, Tomasz Heryszek, dr Maciej Korkuć, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jarosław Margielski, Hanna Mik-Samól, Adrianna Paradowska, Szymon Stachowiak, Tomasz Szturo, dr Marek Szymaniak, prof. Andrzej Zybertowicz

— przekazał Leśkiewicz na X.

Prof. Andrzej Zybertowicz

Zybertowicz w latach 2006–2007 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, a w latach 2008–2010 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa; we wrześniu 2015 został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie także doradcą ówczesnego szefa BBN Pawła Solocha.

W sierpniu 2023 r. z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości Zybertowicz został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022; został odwołany z tej funkcji przez Sejm 29 listopada 2023 r. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

