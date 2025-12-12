Prezydent Karol Nawrocki powołał 13 doradców społecznych; wśród nich jest m.in. socjolog, publicysta oraz b. doradca prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy – prof. Andrzej Zybertowicz, a także prezydent Chełma Jakub Banaszek.
O powołaniu trzynastu doradców społecznych poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Do grona doradców Pana Prezydenta dołączyli: Piotr Agatowski, Jakub Banaszek, Adrianna Garnik, Tomasz Heryszek, dr Maciej Korkuć, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jarosław Margielski, Hanna Mik-Samól, Adrianna Paradowska, Szymon Stachowiak, Tomasz Szturo, dr Marek Szymaniak, prof. Andrzej Zybertowicz
— przekazał Leśkiewicz na X.
Prof. Andrzej Zybertowicz
Zybertowicz w latach 2006–2007 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, a w latach 2008–2010 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa; we wrześniu 2015 został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie także doradcą ówczesnego szefa BBN Pawła Solocha.
W sierpniu 2023 r. z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości Zybertowicz został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022; został odwołany z tej funkcji przez Sejm 29 listopada 2023 r. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach.
