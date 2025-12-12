„Zmiana nazwy Centralny Port Komunikacyjny na Port Polska, to element socjotechniki Koalicji Obywatelskiej, to gra, w której Donald Tusk udaje polskiego patriotę - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do nowej nazwy inwestycji.
Premier Tusk poinformował w piątek, że Port Polska będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili
— powiedział dodając, że nie chce, aby „te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym”.
Polityczna gra
Zapytany na konferencji o tę sprawę prezes PiS powiedział, że jest to gra, w której „Tusk udaje polskiego patriotę” i że takie zabiegi są elementem socjotechniki Koalicji Obywatelskiej, która próbuje dostosować się do obecnej sytuacji, kiedy politycznie „świat troszkę się przesuwa na prawo”.
To jest po prostu gra, bo to formacja w gruncie rzeczy lewicowa, ale przede wszystkim to jest formacja głęboko antypatriotyczna i w związku z tym prowadzi taką politykę, jaką sugerują państwa, które po prostu silnej Polski nie chcą
— powiedział Kaczyński.
Zmiana nazwy
O tym, że nazwa Centralny Port Komunikacyjny zostanie zmieniona mówił pod koniec października w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak uzasadniając, że projekt został zmieniony, ma poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny i nie jest scentralizowany. W istocie jednak zdaniem wielu ekspertów rządzący forsują tak naprawdę ograniczoną ideę CPK, która nie ma nic wspólnego z pierwotnym projektem, który miał łączyć całą Polskę.
W ramach inwestycji ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.
Adrian Siwek/PAP
