„Jedziemy, nie gadamy. Niech Polacy zobaczą, jak koalicja 13 grudnia o nich „dba”. Dużo mówią, mało robią. A rachunki, chaos i problemy zostawiają ludziom” - czytamy w poście Prawa i Sprawiedliwości na portalu X. Partia Jarosława Kaczyńskiego przygotowała specjalną kampanię informacyjną „Gadają, nie robią” na rocznicę dwóch lat rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Jutro mija rocznica zaprzysiężenia rządu Koalicji 13 Grudnia, która rujnuję Polskę pod przewodnictwem Donalda Tuska. PiS przygotowało na tę okazję specjalną kampanię informacyjna, która ma uświadomić Polaków, jak niszczycielskie i opłakane w skutkach są to (nie)rządy.
Dziś miała miejsce konferencja prasowa z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, gdzie poinformowano o rozpoczęciu akcji „Gadają, nie robią”. Na ulice Warszawy i innych dużych miast wyjadą specjalnie przygotowane bilbordy.
„Gadają, nie robią”. Ofensywa informacyjna PiS
Politycy PiS postanowili pokazać Polakom, z jakim nieudolnym rządem mają do czynienia. Na portalu X pojawiło się wiele wpisów.
Dwa lata tego fatalnego rządu to zdecydowanie zbyt długo. Do dymisji!
— napisał były szef MON Mariusz Błaszczak.
Postanowiliśmy trochę przerobić billboardy, którymi chwali się rząd. Teraz jest lepiej!
— dodał wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Obiecywali koniec limitów i szybszy dostęp do leczenia. Tymczasem szpitale przekładają zabiegi, bo w NFZ brakuje pieniędzy. Tak wygląda „naprawa” ochrony zdrowia według koalicji 13 grudnia
— skomentowała poseł PiS Anna Gembicka.
Dla rządu wzrost wpływów z VAT to „sukces budżetowy”, dla Polaków – puste koszyki i oszczędzanie na jedzeniu. PO=DROŻYZNA
— stwierdził poseł PiS Dariusz Matecki.
Na 2 lata rządu Tuska PR-owa zmiana nazwy… Czy oni mają Polaków za idiotów? Maskarada
— pyta rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do ogłoszenia Tuska, że CPK staje się Portem Polska.
I po raz kolejny – ten sam schemat. Ktoś ciężko pracował, planował, projektował, nadzorował… a obecna władza próbuje dopisać się do gotowego sukcesu. Panie Ministrze Klimczak – naprawdę nieładnie! Obwodnica Opatowa to od początku do końca inwestycja rządu Prawo i Sprawiedliwość, zrealizowana dzięki determinacji i pracy Ministra Andrzeja Adamczyka oraz całego zespołu w rządzie PiS. Bo nie sztuką jest mówić. Sztuką jest robić
— napisała wiceprezes PiS Anna Krupka.
Miała być repolonizacja i wspieranie polskiego gospodarki, ale wyszło jak zawsze. Donald Tusk tylko gada, nie robi!
— skomentował poseł PiS Łukasz Kmita.
