"Port Polska" zamiast CPK? Zmianę ogłosił Tusk! Buda: "On może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk podczas konferencji prasowej / autor: PAP/Leszek Szymański/X
Donald Tusk podczas konferencji prasowej / autor: PAP/Leszek Szymański/X

„Port Polska” będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował na konferencji premier Donald Tusk.

Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać „Port Polska”

– powiedział szef rządu, odnosząc się do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Donald Tusk podkreślił, że Polska rozwija skrzydła.

Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak - to jest serce Europy, tak - to jest „Port Polska”. Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski

— dodał.

Komentarz Waldemara Budy

Do pomysłu szefa rządu odniósł się Waldemar Buda z PiS.

Czy ktoś może dać znać Premierowi, że nazwa CPK jest w ustawie i on może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina?

– pyta polityk PiS.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych