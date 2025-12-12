„Port Polska” będzie nową nazwą Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował na konferencji premier Donald Tusk.
Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia, te fatalne fakty związane z tą inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. I dlatego to jest chyba stosowny moment, żeby dzisiaj uroczyście ogłosić, że lotnisko, największe lotnisko w tej części Europy, hub, centrum handlowe, żeby to wielkie przedsięwzięcie nazwać „Port Polska”
– powiedział szef rządu, odnosząc się do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
Donald Tusk podkreślił, że Polska rozwija skrzydła.
Każdy, kto wyląduje, każdy, kto będzie korzystał z tego lotniska, każdy, kto będzie robił zakupy w tym miejscu, żeby wiedział, tak - to jest serce Europy, tak - to jest „Port Polska”. Tam się będziemy spotykać, stamtąd będziemy wylatywać do wszystkich zakątków świata, tam będziemy robili interesy, tam będzie biło serce Polski
— dodał.
Komentarz Waldemara Budy
Do pomysłu szefa rządu odniósł się Waldemar Buda z PiS.
Czy ktoś może dać znać Premierowi, że nazwa CPK jest w ustawie i on może sobie zmienić co najwyżej menu na lotnisku Chopina?
– pyta polityk PiS.
