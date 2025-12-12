Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dołączył do wojenki premiera-influencera Donalda Tuska, która jest wymierzona w prezydenta Karola Nawrockiego, atakując w swoim wpisie na platformie X ministrów Kancelarii Prezydenta. Szybko doczekał się odpowiedzi na swoje pytanie, wywołując burzę w sieci!
Wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że prezydent nie jest na bieżąco informowany w sprawie planowanego przekazania Ukrainie polskich samolotów MiG-29. Również wczoraj wieczorem wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił taki wpis:
Po dzisiejszych „występach” ministrów Kancelarii Prezydenta warto postawić pytanie – czy w kwestii polityki wschodniej prezydentowi jest bliżej do kierunku braci Kaczyńskich, czy Konfederacji Brauna?
— zapytał Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Bezczelny tłit dziedzica prorosyjskiego ZSL-u”
Szybko uzyskał odpowiedź na swoje pytanie, w tym od samego szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.
Polacy pamiętają jeszcze, kto umarzał długi Gazpromowi, kto chwali rosyjski gaz i kto wydawał takie ulotki [Ludowcy w 2014 roku rozdawali ulotki, które straszyły wyborców Prawa i Sprawiedliwości „atomowym grzybem” z napisem „PiS=Wojna”, zdjęcie poniżej - przyp. - red.], Panie Przewodniczący PSL. W kwestii polityki wschodniej było wam wtedy bliżej do braci Kaczyńskich czy Brauna?
— ponowił pytanie Marcin Przydacz.
Przy tej dezynwolturze w modernizacji armii, oraz stopniu aberracyjnej zależności od Donalda Tuska warto postawić pytanie do kogo i czego Panu jest najbliżej Władysławie Kosniaku-Kamyszu?
— dopytywał Szymon Szynkowski vel Sek, poseł PiS, były szef MSZ.
Podbijam ten wyjątkowo bezczelny tłit dziedzica prorosyjskiego ZSL-u [Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - przyp. - red.], aby ostatni niedowiarkowie na prawicy zdali sobie sprawę, z kim mamy do czynienia. Jan Rokita miał 100 procent racji, mówiąc: „PSL to partia, która zawsze była z komunistami, zawsze była z lewicą i taka zostanie do śmierci.” Oszczędzanie ich i udawanie, że obecny PSL z Kosiniakiem-Kamyszem na czele jest inny od KO, to czysta naiwność
— podkreślił Andrzej Śliwka, poseł PiS.
Po raz pierwszy ktoś z rządu otwarcie przyznał, że Jarosław Kaczyński jest politykiem antyrosyjskim
— zaznaczył Paweł Szrot, poseł PiS.
https://wpolityce.pl/polityka/748106-kosiniak-kamysz-dolaczyl-do-wojenki-premiera-burza-w-sieci
