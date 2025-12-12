Ponad 180 imigrantów przedostało się podkopem do Polski. Sasin: Tak wygląda "reset" z Łukaszenką? Czy rząd Tuska potrafi obronić granicę?

Ponad 180 nielegalnych imigrantów dostało się do Polski tunelem, wykopanym pod granicą polsko-białoruską. Niedługo później Straż Graniczna schwytała ponad 130 osób, a poszukiwania pozostałych osób trwają. „Tak wygląda ‘reset’ z Łukaszenką? Rząd Tuska otwiera granice, a reżim białoruski dalej prowadzi wojnę hybrydową z państwem polskim” - skomentował całą sytuację Jacek Sasin, poseł PiS.

Ponad 180 migrantów podkopem pod granicą. Wyposażeni przez służby Białorusi, gotowi do przerzutu na Zachód. Dziękujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej za szybką reakcję

— podkreślił Jacek Sasin, po czym skierował pytanie do rządu Donalda Tuska.

Czy dalej będziecie twierdzić, że potraficie skutecznie obronić polską granicę?

— pytał polityk PiS.

