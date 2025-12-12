Ponad 180 nielegalnych imigrantów dostało się do Polski tunelem, wykopanym pod granicą polsko-białoruską. Niedługo później Straż Graniczna schwytała ponad 130 osób, a poszukiwania pozostałych osób trwają. „Tak wygląda ‘reset’ z Łukaszenką? Rząd Tuska otwiera granice, a reżim białoruski dalej prowadzi wojnę hybrydową z państwem polskim” - skomentował całą sytuację Jacek Sasin, poseł PiS.
Ponad 180 migrantów podkopem pod granicą. Wyposażeni przez służby Białorusi, gotowi do przerzutu na Zachód. Dziękujemy funkcjonariuszom Straży Granicznej za szybką reakcję
— podkreślił Jacek Sasin, po czym skierował pytanie do rządu Donalda Tuska.
Czy dalej będziecie twierdzić, że potraficie skutecznie obronić polską granicę?
— pytał polityk PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748104-imigranci-w-polsce-sasin-tak-wyglada-reset-z-lukaszenka
