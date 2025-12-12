””Cała ta polityka jest oparta na wielkim oszustwie. To dla Polski tragedia, która kiedyś się skończy. Praworządność została całkowicie zrujnowana, nie uznaje się prawa. Fatalne dwa lata dla Polski są przedstawiane jako lata postępu. Można je opisać przez jedną osobę. Jest to opis symboliczny, ale docierający do obywateli. To fakt, że drugą osobą w państwie jest Włodzimierz Czarzasty - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji poświęconej dwóm latom rządów Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Gadają nie robią. Tak rzeczywiście jest. Zapowiadali bardzo dużo: 100 konkretów, gwarancje. Tak naprawdę nie ma nic. Powiedzieli, że nic, co dane nie będzie odebrane. VAT na żywność, tarcze i osłony, żeby Polacy mieli się trochę lepiej zostały zlikwidowane. Polityka rozwoju zatrzymana albo ogromnie opóźniona. Duży rozmach rozwojowy został zlikwidowany. Te likwidacje, czy zatrzymania łatwo skojarzyć z życzeniami niemieckimi
– powiedział prezes Kaczyński.
Mamy kryzys, jeśli chodzi o rozbudowę armii, to ma wymiar słabszy, niż to, co zostało zaplanowane. Mamy ogromny kryzys finansów publicznych, który jest fundamentem wszystkiego. Najbardziej odczuwalny kryzys w NFZ, dotykający najciężej chorych. Zapewnia się, że Polacy zarabiają lepiej, statystyki potwierdzają, ale stać nas na mniej i zarabiamy mniej. To jest prawda w realiach. Mamy klęskę w polityce zagranicznej. Brak możliwości wpływu na sprawy wokół Ukrainy. Jest Mercosur, zgoda na pakt migracyjny. To, że musimy się prosić co roku, żeby nam tej kwoty nie przyznano jest związane z wyborami w 2027 roku. To upokarzające
– dodał.
Kaczyński: Z Czarzastym wracają inni komuniści
Były premier zwrócił uwagę na fakt, że ekipa Tuska przypisuje sobie zasługi rządu Zjednoczonej Prawicy.
Mamy do czynienia z sytuacją, którą oni próbują pokrywać w sposób następujący. My podjęliśmy bardzo wiele inwestycji. Część z nich się kończy, głównie te lokalne. Większość osób mieszka poza miastem i te osoby tracą. To, co my zaczęliśmy, jest w tej chwili kończone i oni sobie teraz to przypisują na czele z Tuskiem
— powiedział.
Cała ta polityka jest oparta na wielkim oszustwie. To dla Polski tragedia, która kiedyś się skończy. Praworządność została całkowicie zrujnowana, nie uznaje się prawa. Fatalne dwa lata dla Polski są przedstawiane jako lata postępu. Można je opisać przez jedną osobę. Jest to opis symboliczny, ale docierający do obywateli. To fakt, że drugą osobą w państwie jest Włodzimierz Czarzasty. Mamy powrót do czasów słusznie minionych, z Czarzastym wracają inni komuniści. Wielu z nich nie było czynnych w polityce i teraz wracają. To pokazuje kierunek wstecz, nie do przodu
— spuentował.
Pytania od dziennikarzy
Czy panuje nad frakcjami w PiS? Jak odpowiada na kłótnie w sferze publicznej pomiędzy politykami PiS? Czy możliwa jest koalicja z Grzegorzem Braunem? Czy PiS jest za przywróceniem służby wojskowej?
Asumptem do opowieści o walkach w partii były drobne i źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania ważnych działaczy naszej partii. Pewne sprawy trzeba wyjaśnić […] Obowiązkowa służba wojskowa, być może będzie taka konieczność, ale armia musi być do tego przygotowana. Rekruci muszą być wyposażeni i fachowo wyszkoleni. To, co się działa przez lata w armii, szczególnie przez 8 lat pierwszych rządów Tuska, to było zwijanie armii. My zaczęliśmy proces odbudowy armii, ale nie jest gotowa na przyjęcie kilkuset tysięcy rekrutów na już. Jeżeli nie osiągniemy pokoju w wojnie na Ukrainie, to nie unikniemy poboru […] Jeśli chodzi o Grzegorza Brauna. Człowiek, który wszedł na pole negacjonizmu w stosunku do holokaustu, to człowiek, który jest poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia w polityce. Natomiast chcielibyśmy przejąć część jego zdezorientowanych wyborców
— odpowiedział prezes Kaczyński.
Czy powinniśmy przekazać pozostałem MiGi-29 na Ukrainę? Donald Tusk zmienił nazwę CPK na Port Polska.
Jeśli chodzi o Port Polska, to jest gra, gdzie Tusk udaje patriotę. Zabiegi językowe to zabiegi socjotechniki Koalicji Obywatelskiej. Świat skręca na prawo i próbują się do tego trochę dostosować. To jest formacja lewicowa, głęboko antypatriotyczna i prowadzi politykę, jaką sugerują państwa, które silnej Polski nie chcą […] Jeśli chodzi o MiGi-29. Jestem za tym, żeby pomagać Ukrainie. Zwycięstwo Ukrainy, a przynajmniej obronienie się jest w interesie Polski i pewnego porządku. Natomiast jest sprawa generalnego rozliczenia z Ukrainą
— wyjaśnił prezes Kaczyński.
Czy nie lepiej byłoby, żeby Zbigniew Ziobro wrócił do kraju? Jeśli Mateusz Morawiecki nie stawi się na naradę w PiS, będzie to pewien rodzaj sprzeciwu wobec polityki, którą uprawia PiS?
To jest pytanie do pana Morawieckiego. Musimy realizować potężny plan, powinniśmy to robić razem. Jestem przekonany, że pan premier Morawiecki jest człowiekiem racjonalnym i polskim patriotą […] Jeśli chodzi o ministra Ziobrę. Udawanie, że to nie jest człowiek bardzo chory, to jest podłość
— odpowiedział były premier.
Demonstracje przeciwko ustawie weta ws. ustawy łańcuchowej. Czy Kaczyński się nie obawia rozłamu w partii?
Przypominam, że prezydent przedstawi swój wariant pewnej części przepisów. To nie będzie tak, że jak się wprowadzi przepisy nakazujące zainwestowanie kilkudziesięciu złotych, od razu zostanie to zrealizowane. Pewne rzeczy trzeba załatwiać krok po kroku. Nie widzę racjonalnych powodów, żeby kwestionować weto. Natomiast z punktu widzenia zwierzą, należy przyjąć jak najszybciej ustawę prezydencką
— powiedział prezes Kaczyński.
Komisja senacka chce zabrać ponad 200 mln zł Kancelaria Prezydenta, ponieważ prezydent zawetował ustawę o ściekach i wodzie. UE chce karać Polskę, a komisja prezydenta.
Oni nie są w stanie pogodzić się z tym, że obowiązuje konstytucja, a prezydent ma taką prerogatywę. W tym pokoleniu, tych ludzi to się nie zmieni. Albo zmienimy tę władzę, albo koniec
— spuentował były premier.
