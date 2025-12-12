TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Paweł Hreniak znalazł sukces Donalda Tuska! "Z całą pewnością jest to wykończenie koalicjantów politycznych"

  • Polityka
  • opublikowano:
Donald Tusk / autor: Fratria
Donald Tusk / autor: Fratria

Jakbym miał szukać sukcesów tej ekipy i Donalda Tuska, to z całą pewnością jest to wykończenie koalicjantów politycznych. Ostatni sondaż, na który patrzyłem, to nie było tam ani Polski 2050, ani PSL-u, ani akurat w tym sondażu lewicy, więc pewnie to, co się udało to wykończenie tych, których zaprosił do wspólnego rządzenia” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak.

CZYTAJ WIĘCEJ: Propagandowy kabaret! Tusk z balonami odwiedza Polaka, który wrócił ze Szkocji. Morawiecki: Uwaga, grasuje po osiedlach

Wczoraj premier Donald Tusk z balonami odwiedził Polaka, który wrócił ze Szkocji, chociaż powodem wizyty nie był fakt, że 13 grudnia mijają dwa lata jego rządów. A to właśnie do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak. Polityk wskazał na „sukcesy” koalicji 13 grudnia. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych