„Jakbym miał szukać sukcesów tej ekipy i Donalda Tuska, to z całą pewnością jest to wykończenie koalicjantów politycznych. Ostatni sondaż, na który patrzyłem, to nie było tam ani Polski 2050, ani PSL-u, ani akurat w tym sondażu lewicy, więc pewnie to, co się udało to wykończenie tych, których zaprosił do wspólnego rządzenia” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak.
CZYTAJ WIĘCEJ: Propagandowy kabaret! Tusk z balonami odwiedza Polaka, który wrócił ze Szkocji. Morawiecki: Uwaga, grasuje po osiedlach
Wczoraj premier Donald Tusk z balonami odwiedził Polaka, który wrócił ze Szkocji, chociaż powodem wizyty nie był fakt, że 13 grudnia mijają dwa lata jego rządów. A to właśnie do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Paweł Hreniak. Polityk wskazał na „sukcesy” koalicji 13 grudnia. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748090-tylko-u-nas-sukces-tuska-hreniak-wykonczenie-koalicjantow