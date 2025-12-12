TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. NFZ zbankrutował. Sójka: "Słyszałam, że na szczycie Donalda Tuska było pewne zamalowywanie rzeczywistości"

Poseł PiS Katarzyna Sójka / autor: Fratria
Polska ochrona zdrowia to nasze dobro narodowe, które powinniśmy chronić za wszelką cenę. Dobrze będzie wtedy, kiedy wszyscy to zrozumieją i nie będzie interesów pojedynczych osób, czy grup interesów, które będą tylko i wyłącznie patrzyły na ochronę zdrowia przez pryzmat zysków finansowych” - powiedziała poseł PiS Katarzyna Sójka w „Kontrze Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.

Była minister zdrowia została zapytana o podjęcie tematu kryzysu w służbie zdrowia. Zaznaczyła, że prezydent Karol Nawrocki wywołał temat do dyskusji w opinii publicznej. Dzięki temu zorganizowane zostały dwa szczyty: prezydencki i rządowy

Nie mam wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki był motorem, żeby w ogóle szczyty się odbyły

— powiedziała.

