Co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości? Wirtualna Polska pisze, że trwa spór różnych frakcji, który ma być mawiany na dzisiejszym Prezydium Komitetu Politycznego. „Odbędzie się prawdopodobnie bez Mateusza Morawieckiego. Na PKP nie jest dopraszana Beata Szydło” - twierdzi Michał Wróblewski z WP. „W tym tekście manipulacje pomieszane są z kłamstwami. Pan red. Wróblewski kompromituje się kolejny raz, to przykre” - odpowiedziała dziennikarzowi była premier europoseł Beata Szydło.
Według Wirtualnej Polski dziś ma się odbyć posiedzenie Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Jak twierdzi Michał Wróblewski nie wszyscy mają być na nie zaproszeni.
Prezes do tego grona zalicza: Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego, Tobiasza Bocheńskiego, Patryka Jakiego, Jacka Sasina, Joachima Brudzińskiego, Piotra Glińskiego, Elżbietę Witek, a nawet Ryszarda Terleckiego czy Zbigniewa Raua. To tzw. mini-PKP, do którego Kaczyński doprasza tylko „wybranych”
— utrzymuje Wróblewski.
Prezydium Komitetu Politycznego PiS - zebranie ścisłych władz partii - odbędzie się prawdopodobnie bez Mateusza Morawieckiego. Na PKP nie jest dopraszana Beata Szydło
— uważa na X Michał Wróblewski
„Ma być omawiana kwestia konfliktów”
O toczącym się wewnątrz PiS sporze media piszą od kilku tygodni, opierając się głównie na wypowiedziach niektórych polityków tego ugrupowania. Przed tygodniem europoseł Piotr Müller podkreślał na antenie Radia Plus, że to nie jest żadna „wojna”, ale pewna „różnica programowa”, która jest czymś naturalnym w czasie kształtowania nowego programu partii. Wirtualna Polska powołując się na informatorów z Nowogrodzkiej twierdzi, że sprawa wygląda ostrzej, ale Jarosław Kaczyński chce spory wyciszać i nie pozwoli na „okładanie” Morawieckiego.
Ostatnie tego typu spotkanie było burzliwe; dotyczyło sporów w PiS i pozycji Morawieckiego. A także kierunku, w którym powinna zmierzać partia. W trakcie spotkania - którego kulisy opisała WP - Morawiecki wyszedł. Pojechał na zaplanowane wcześniej spotkanie z wyborcami. A to na tym spotkaniu ma być m.in. omawiana kwestia konfliktów w PiS, choć w kierunku ich „wygaszania”. Na prezydia w węższym gronie nie jest zapraszana Beata Szydło - mimo iż formalnie jest wiceprezesem partii. Morawiecki z Szydło będą w piątek na Podkarpaciu na spotkaniu z wyborcami. Organizuje je Daniel Obajtek
— czytamy w artykule Wróblewskiego
Kompromitacja
Do sugestii Wróblewskiego odniosła się była premier Beata Szydło, która uznała artykuł za kompromitujące insynuacje.
W tym tekście manipulacje pomieszane są z kłamstwami. Po pierwsze, jestem zapraszana i uczestniczę w Prezydiach Komitetu Politycznego. Jeśli informatorzy tego nie wiedzą, to radzę zmienić informatorów Po drugie, jedyny powód mojej nieobecności, to dzisiejsze spotkanie na Podkarpaciu - gdzie będę w Brzozowie o 17:30, razem z Mateuszem Morawieckim oraz Danielem Obajtkiem. Pan red. Wróblewski kompromituje się kolejny raz, to przykre
— napisała w mediach społecznościowych była premier europoseł PiS Beata Szydło.
