W ostatnim czasie w „Gazecie Wyborczej” ukazały się cztery teksty dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego, w których - zdaniem Kancelarii Prezydenta - zawarto informacje niezgodne z prawdą. „Cztery artykuły, cztery nieprawdy. Algorytm „rzetelności” ‘Gazety Wyborczej’” - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
Jak podaje Kancelaria Prezydenta, konkretnie chodzi o następujące teksty „GW”:
„Kryptoprezydent spłaca długi” autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego z dn. 8.12.2025 r.,
„Kryptowaluty na styku z polityką. Jak wyglądały sponsorowane konferencje prawicy” autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego (artykuł pojawił się 9.12.2025 r. na portalu wyborcza.pl i 10.12.2025 r. w gazecie papierowej, pod tytułem „Sponsorowane konferencje prawicy”),
„Wielki sport i kryptowaluty” autorstwa Radosława Leniarskiego (artykuł pojawił się 9.12.2025 r. na portalu wyborcza.pl i 10.12.2025 r. w gazecie papierowej),
„Rynek kryptowalut. Zacierane tropy wiodą do prezydenta Nawrockiego” autorstwa Wojciecha Czuchnowskiego z dn. 12.12.2025 r. (artykuł pojawił się w gazecie papierowej pod tytułem „Kryptowaluty. Zacierane tropy wiodą do prezydenta”).
KPRP wskazuje cztery nieprawdy w tekstach „GW”
Jasno widać zatem, że trzy ze wspomnianych czterech publikacji mają jednego autora - Wojciecha Czuchnowskiego. A co konkretnie jest we wspomnianych tekstach nieprawdą według KPRP?
Wetując ustawę o kontroli nad rynkiem kryptowalut, prezydent Karol Nawrocki wywiązał się z deklaracji złożonej przed decydującą fazą ostatnich wyborów. Pod koniec maja na „konferencji konserwatystów” w Rzeszowie zapowiedział, że nie podpisze tej ustawy
— pisał w pierwszym ze wspomnianych tekstów Wojciech Czuchnowski. Tak odpowiada na ten fragment artykułu KPRP:
Nie jest prawdą, że podczas konferencji CPAC zorganizowanej w Jasionce 27 maja 2025 r. ówczesny kandydat na Prezydenta RP Karol Nawrocki złożył deklarację, iż nie podpisze rządowej ustawy dotyczącej kontroli rynku kryptowalut. W wystąpieniu wygłoszonym na tym wydarzeniu Karol Nawrocki nie odnosił się w jakikolwiek sposób do regulacji rynku kryptoaktywów. W związku z tym nie miała miejsca deklaracja, o której pisze autor artykułu.
W drugim z artykułów - to już poprawiono w jego aktualnej wersji - Czuchnowski twierdził, iż prezydent Nawrocki miał był „głównym gościem” szczytu polsko-amerykańskiego przebiegającego „pod patronatem Zondacrypto”.
Nie jest prawdą, że pierwsza wizyta Prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych „przebiegła pod patronatem Zondacrypto jako sponsora polsko-amerykańskiego szczytu, gdzie był głównym gościem”. Informujemy, że Prezydent Karol Nawrocki nie wziął udziału w takim wydarzeniu. W dniu 3 września br. Prezydent odbył wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w Białym Domu oraz złożył wieniec na Cmentarzu Narodowym w Arlington. Nie uczestniczył w żadnych innych spotkaniach
— zaznaczyła Kancelaria Prezydenta.
W trzecim z tekstów - jedynym z całej czwórki, którego nie napisał Czuchnowski - też już poprawiono nieprawdziwą informację.
Nieprawdą jest, że Prezydent Karol Nawrocki „miał lecieć do USA z ekipą organizatorów szczytu Polish-American Strategic Industries Summit”. W programie wizyty Prezydenta RP w Waszyngtonie nie przewidywano udziału organizatorów tego wydarzenia ani ich przelotu samolotem prezydenckim.
— podała KPRP.
W ostatnim ze wspomnianych tekstów Wojciech Czuchnowski twierdził, iż prezydent Karola Nawrocki podczas wizyty do USA „zabrał ze sobą 14 osobową ekipę TV Republika”.
Nieprawdą jest, że zespół Telewizji Republika towarzyszący Prezydentowi RP podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września 2025 r. liczył 14 osób. Prezydentowi towarzyszyła grupa 24 dziennikarzy z różnych redakcji, wśród których znajdowały się 2 osoby z Telewizji Republika.
Żądanie sprostowania
Okazuje się, że KPRP w związku z podanymi nieprawdami wystąpi do „GW” o sprostowanie wspomnianych fragmentów. W dwóch z nich usunięto już informacje niezgodne z prawdą.
Kancelaria Prezydenta RP wystąpi do „Gazety Wyborczej” z żądaniem sprostowania wyżej wymienionych informacji zarówno na portalu wyborcza.pl, jak i w wydaniu papierowym
— podkreśliła KPRP.
