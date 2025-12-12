„Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa podpisali akt notarialny ws. odkupu działki w miejscowości Zabłotnia od jej właściciela Piotra Wielgomasa po cenie nabycia” - podał w piątek KOWR. Działka potrzebna jest pod budowę linii kolejowej do CPK.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że dziś, tj. 12 grudnia doszło do podpisania aktu notarialnego, dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Zabłotnia przez KOWR, od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa. (…) Dziś doszło do odzyskania działki za cenę jej zakupu, tj. za kwotę 22 760 000,00 złotych. Podpisanie aktu notarialnego kończy proces odkupu nieruchomości i umożliwia ponowne włączenie jej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań
— przekazał w komunikacie KOWR.
Chaos wokół działki w Zabłotni
Przypominamy, w całej sprawie chodzi o sprzedaż na dwanaście dni przed utratą władzy przez PiS 160 hektarów ziemi państwowej, zarządzanej przez KOWR, wiceprezesowi Dawtony Piotrowi Wielgomasowi za 22,8 mln zł, chociaż wcześniej spółka CPK kilkakrotnie informowała KOWR, że ta działka jest potrzebna w związku z budową CPK.
Wirtualna Polska w swoim tekście na temat całej sprawy alarmowała, że wkrótce wspomniana działka może być warta nawet 400 milionów złotych. W sprawie pojawił się jednak szereg pytań - skoro sprawa dotyczy zdarzeń z końcówki 2023 roku, to dlaczego na jaw wyszła dopiero teraz, i to została ujawniona przez dziennikarza Wirtualnej Polski Szymona Jadczaka, a nie przez służby? Dlaczego dopiero w dniu publikacji medialnej w całej sprawie - wszczęła śledztwo w sprawie tej działki, chociaż materiały w tej kwestii dotarły do niej już na początku roku? Pojawiły się pytania, czy nie ma to związku z tym, iż Dawtona była jednym z głównych sponsorów Campusu Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego, a Andrzej i Paweł Wielgomasowie już po wyborach parlamentarnych wpłacili aż 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego.
KOWR kłamał, mówiąc, że działki pod CPK nie da się odkupić po cenie sprzedaży. Nasi posłowie dotarli do aktu notarialnego, który potwierdza, że jest dokładnie odwrotnie. Działkę można odkupić w ciągu 5 lat
— podkreślił Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
Kluczowy dokument w tej kwestii pokazali politycy PiS - Paweł Jabłoński, Krzysztof Ciecióra i Jan Kanthak po kontroli poselskiej w KOWR.
