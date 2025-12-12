„Pamiętajcie Państwo, koledzy pana Sikorskiego na placówkach to są od tego, żeby na raut pójść, smoking założyć, objąć rezydencję albo dzieci do szkół brytyjskich posłać, a nie od dbania o prestiż Państwa Polskiego i Prezydenta RP. Tu Pan Minister ma pretensje do państw gospodarzy” - skomentował Marcin Przydacz na portalu X, odnosząc się do wpisu Radosława Sikorskiego. Szef MSZ zrzucił winę za podstawienie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu brudnej limuzyny na stronę łotewską.
Nie milkną echa wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwie. Pod prezydencki samolot podstawiona została brudna limuzyna, która zabrała głowę państwa. Sprawa wywołała społeczne oburzenie, że prezydent Polski porusza się niedostatecznie przygotowanym pojazdem.
Sytuację postanowił ratować szef MSZ Radosław Sikorski.
Bardzo przepraszam Pana Prezydenta za to, że strona łotewska, zasłaniając się deszczem, podstawiła Panu Prezydentowi niewypucowane auto
— napisał na portalu X.
Przydacz odpowiada Sikorskiemu: Przywrócimy profesjonalizm
Sikorski doczekał się odpowiedzi ze strony ministra Marcina Przydacza.
Pamiętajcie Państwo, koledzy pana Sikorskiego na placówkach to są od tego, żeby na raut pójść, smoking założyć, objąć rezydencję albo dzieci do szkół brytyjskich posłać, a nie od dbania o prestiż Państwa Polskiego i Prezydenta RP. Tu Pan Minister ma pretensje do państw gospodarzy. Dbanie o szacunek do Polski, jego zdaniem, to zadanie dla urzędników innych państw, a nie urzędników polskich wysłanych tam po znajomości z Panem Sikorskim. Kiedyś przywrócimy profesjonalizm w służbie zagranicznej po paraliżu jakiego dokonało obecne kierownictwo MSZ. Na szczęście jest tam jeszcze wielu dobrych ludzi, choć dzisiaj w defensywie
— skomentował szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP na portalu X.
Ekipa Donalda Tuska chcąc dogryźć prezydentowi, niestety szkodzi wizerunkowi Polski…
