Według najnowszego sondażu IPSOS dla Radia Zet Koalicja Obywatelska może liczyć na największe poparcie 30 proc. Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25 proc. Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała poparcie rzędu 13 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej, Nowa Lewica oraz Razem.
IPSOS na zlecenie Radia Zet zapytał ankietowanych, czy „gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan / wzięłaby Pani w nich udział?”
63 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach, z czego 52 proc. „zdecydowanie tak”, a 11 proc. - „raczej tak”. Negatywnie odpowiedziało 30 proc. badanych - 13 proc. wskazało, że raczej nie wzięło by w nich udziału, a 17 proc. - zdecydowanie nie. 6 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć”.
Następnie w tej grupie zadano pytanie: „Na którą partię oddałby Pan / oddałaby Pani głos?”. Ankietowani otrzymali do wyboru listę zasiadających w Sejmie ugrupowań politycznych – pojedynczych partii, bez komitetów koalicyjnych.
Gdyby wybory odbyły się 14 grudnia 2025 roku, do Sejmu weszłoby sześć partii.
W Sejmie sześć partii
Wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 proc. i przewagą pięciu pkt proc. nad Prawem i Sprawiedliwością, które zdobyłoby 25 proc. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chce głosować 13 proc. Polaków.
Po 7 proc. głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Do Sejmuj dostałaby się również Partia Razem z poparciem 6 proc.
Z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej – Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałyby po 3 proc. głosów.
Lojalność polityczna wśród wyborców
„Wśród sympatyków największych ugrupowań władzy – Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 proc. wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 proc. zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO” - wynika z sondażu dla Radia Zet.
Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę chce głosować 53 proc. wyborców z 2023 roku, ale 27 proc. osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga.
Patrząc na wyborców Trzeciej Drogi z 2023 r. 24 proc. wyborców w tej grupie pozostaje przy Polsce 2050, a 15 proc. przy PSL. 19 proc. deklaruje, że zagłosuje na KO, z kolei na PiS i Konfederację chce głosować po 13 proc. zwolenników Trzeciej Drogi. 6 proc. chce oddać głos na Partię Razem, 4 proc. – na Konfederację Korony Polskiej, a 2 proc. na Nową Lewicę.
Według sondażu 60 proc. wyborców Konfederacji głosujących na nią w 2023 r. pozostaje wiernych swojej partii. Co trzeci wyborca Konfederacji (30 proc.) zmienia zdanie i zapowiada, że teraz odda głos na Konfederację Korony Polskiej.
Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI i CAWI.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748054-zaskakujacy-sondaz-az-szesc-ugrupowan-w-sejmie
