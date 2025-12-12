Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, liderem byłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,64 proc.; Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 30,94 proc., Konfederacja Wolność i Niepodległość - 10,85 proc., Nowa Lewica - 6,97 proc., a Konfederacja Korony Polskiej - 6,67 proc. - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.
W badaniu, którego wyniki opublikowano dziś, zapytano ankietowanych, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi z początku grudnia „SE” porównał do tych z poprzedniego badania, z połowy listopada.
Umocnienie dwóch największych ugrupowań
Koalicja Obywatelska zwiększyła poparcie z 33,55 proc. do 34,64 proc. (plus 1,09 pkt proc.), a Prawo i Sprawiedliwość z 28,86 proc. do 30,94 proc. (plus 2,08 pkt proc.).
Z kolei Konfederacja Wolność i Niepodległość - jak wskazał dziennik - nieznacznie straciła poparcie (z 11,45 proc. do 10,85 proc.), natomiast Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna poprawiła wynik (z 5,92 proc. do 6,67 proc.). Nowa Lewica utrzymuje stabilne poparcie (6,97 proc.), a Partia Razem zanotowała minimalny spadek (z 4,84 proc. do 4,65 proc.). Największe straty odnotowała Polska 2050 Szymona Hołowni, dla której poparcie spadło z 4,55 proc. do 2,98 proc., oraz PSL, które obniżyło wynik z 2,48 proc. do 2,02 proc.
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykonano metodą CAWI 6 i 7 grudnia na grupie 1008 dorosłych Polaków.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748053-ko-i-pis-w-gore-konfederacja-nieznacznie-slabnie-sondaz
