„Tłumaczenia rządu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza są infantylne. Pan prezydent powinien wiedzieć dokładnie, kiedy przekażemy, ile przekażemy i co za to będziemy mieli” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko, poseł Wolnych Republikanów, odnosząc się do sprawy przekazania przez Polskę Ukrainie MiG-ów.
Prezydent bez informacji
Informację o planowanym przekazaniu pozostających w służbie w polskich Siłach Powietrznych MiG-ów-29 przekazały w tym tygodniu MON i Sztab Generalny WP. To obecnie przestarzałe poradzieckie samoloty bojowe, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, które będą zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35.
Wicepremier, szef MON Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że strona polska „będzie starała się przekazywać” samoloty Ukrainie. …
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748051-tylko-u-nas-sachajko-tlumaczenia-szefa-mon-sa-infantylne