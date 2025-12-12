TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sachajko: Tłumaczenia szefa MON są infantylne. Prezydent powinien wiedzieć, ile MiG-ów przekażemy i co za to będziemy mieli

  • Polityka
  • opublikowano:
"Tłumaczenia rządu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza są infantylne" - powiedział Jarosław Sachajko. / autor: wPolsce24
"Tłumaczenia rządu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza są infantylne" - powiedział Jarosław Sachajko. / autor: wPolsce24

Tłumaczenia rządu i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza są infantylne. Pan prezydent powinien wiedzieć dokładnie, kiedy przekażemy, ile przekażemy i co za to będziemy mieli” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Jarosław Sachajko, poseł Wolnych Republikanów, odnosząc się do sprawy przekazania przez Polskę Ukrainie MiG-ów.

Prezydent bez informacji

Informację o planowanym przekazaniu pozostających w służbie w polskich Siłach Powietrznych MiG-ów-29 przekazały w tym tygodniu MON i Sztab Generalny WP. To obecnie przestarzałe poradzieckie samoloty bojowe, używane w polskim lotnictwie od 1989 roku, które będą zastępowane nowocześniejszymi maszynami, w tym szkolno-bojowymi FA-50 i samolotami wielozadaniowymi F-35.

Wicepremier, szef MON Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że strona polska „będzie starała się przekazywać” samoloty Ukrainie. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych